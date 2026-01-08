台灣不必再費心思推動加入聯合國＆WHO？！川普簽署公告：美國「退出」66個國際組織

美國總統川普（Donald Trump）昨（7日）簽署公告，宣布美國將退出35個非聯合國體系的國際組織，以及31個隸屬聯合國的相關機構，理由為這些組織「運作方向與美國國家利益相違」。

綜合外媒報導，白宮在聲明中指出，這些機構因推動「激進的氣候政策、全球治理模式，以及與美國主權與經濟實力相衝突的意識形態計畫」，不再適合美國繼續參與或提供資金支持。

白宮說明，這項決定源自於對美國目前所參與的所有國際政府間組織、國際公約與條約所進行的全面檢討。聲明強調，退出行動將終止美國納稅人資金流向那些「將全球主義議程置於美國優先事項之上」，或在處理重要議題時效率不彰、成效有限的組織，相關資源未來將改以更符合美國利益的方式配置。

不過，自川普第二任期以來，已多次調整美國對國際組織的參與方向，包括大幅削減對聯合國的資金挹注、停止參與聯合國人權理事會、延長暫停對巴勒斯坦救濟機構（UNRWA）的資助，並退出聯合國教科文組織（UNESCO）。此外，川普也已宣布計畫退出世界衛生組織（WHO）及《巴黎氣候協定》，持續推動以「美國優先」為核心的外交與國際政策路線。

根據白宮備忘錄，川普下令退出的聯合國機構與公約包括聯合國經濟與社會事務部（UN DESA）、聯合國貿易與發展會議（UNCTAD）、聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC）、聯合國性別平等及婦女賦權署（UN Women）、聯合國系統首長協調委員會（UN System Chief Executives Board for Coordination）等等。

非聯合國機構則包括政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）、國際再生能源機構（IRENA）、國際太陽能聯盟（International Solar Alliance）、全球反恐論壇（Global Counterterrorism Forum）、全球移民與發展論壇（Global Forum on Migration and Development）等。

針對川普宣布美國退出66個國際組織，台灣也有不少人倡議，政府不必再費心思推動加入聯合國、WHO等組織，應「跟著美國走」，不必浪費精力與金錢。

（圖片來源：白宮臉書）

