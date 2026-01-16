台灣不想生登全球第一 外媒揭「千禧世代職涯危機」害慘年輕人

內政部公布2025年人口統計，台灣新生兒總數僅剩107,812人，不僅創歷史新低，也超越南韓、日本，讓台灣躍居全球最不想生孩子的國家。面對這波擋不住的「生不如死」浪潮，外媒《MarketWatch》點出殘酷真相，不是年輕人不想生，而是高房價、學貸與過勞的職場環境，讓他們別無選擇，只能被迫當個「頂客族（DINKs）」。

今年恐跌破10萬？學者直指國安危機

過去大家總寄望「龍年」能衝高生育率，但2025年數據顯示龍年效應徹底失靈，出生人數較前一年驟減逾2.7萬人，減幅超過20%。相較鄰國，台灣2025年粗生育率為千分之4.62，反觀南韓已止跌回升至千分之6.7，日本雖下滑仍守住千分之5防線。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁日前在臉書示警，若此雪崩式下滑持續，今年是否會首度跌破10萬大關？強調少子化是國安危機，更是政府的首要課題。

洪子仁說，如何營造一個讓年輕人「生得起、養得起」的友善環境，已經是台灣現在最嚴峻、最迫切需要面對的問題。從經濟支持、育兒資源到職場友善，如果沒有破釜沉舟的政策改革，新生命的哭聲將會越來越難聽到。

台灣新生兒數。（圖／AI生成）

為什麼不生？外媒揭密「千禧世代職涯危機」

據《MarketWatch》分析，這並非單純的觀念改變。美國千禧世代（29至44歲）正面臨「職涯大危機」（Great Millennial Career Crisis）。現在即便擁有高薪，許多年輕人仍被房貸與通膨壓得喘不過氣，高達77%的人經歷過職場過勞（Burnout）。在「生存」都成問題的當下，結婚生子成了奢侈品。

而《財富》雜誌也指出，越來越多年輕人選擇成為雙薪無子女家庭，這不僅是個人選擇，更是對昂貴育兒成本、房價與職涯中斷風險的理性回應。

專家建議醫療、職場、政策三管齊下

滙豐銀行（HSBC）經濟學家警告，勞動力萎縮可能導致GDP下滑高達4%。在台灣若年出生數跌破10萬，教育體系將首當其衝，從幼兒園到大學恐迎來倒閉潮；母嬰用品、補教等相關產業鏈也將萎縮。更嚴峻的是長照體系，未來單一年輕人恐需負擔多位長者的照顧責任，加重社會負擔。

面對危機，專家建議除醫療端改革外，社會端應效法法國等國，透過法律認可多元家庭、強制落實彈性工時與男性育兒假，打造職場友善環境。企業亦應將生育友善納入ESG指標，唯有讓年輕人不再需要在職涯與家庭間做「二選一」的殘酷抉擇，生育率才有一線生機。