台灣不是不安全的地方！男星不忍開嗆「散播以訛傳訛內容」：素質很低落

記者趙浩雲／台北報導

楊昇達發文表示台灣不是一個不安全的地方。（圖／翻攝自臉書）

台北市19日晚間發生震驚社會的隨機殺人事件。27歲男子張文先在台北車站一帶丟擲煙霧彈，隨後轉往中山、南京商圈百貨公司，闖入人群揮刀行兇，最終跑上百貨公司6樓墜樓身亡。整起事件共造成4人死亡（含兇嫌）、11人受傷，成為重大治安慘劇。藝人楊昇達也在社群平台發聲，分享對事件的看法。他不忍表示「台灣不是一個不安全的地方」，但這起事件再次凸顯在人潮密集的交通樞紐，相關應變機制仍有檢討與強化的空間。

楊昇達指出，此次攻擊事件顯示，巡邏員警與保全人員在第一時間的應變能力，仍存在可改善之處，相關單位應聚焦於未來如何補強制度與現場反應，避免類似憾事再度發生。他也呼籲社會大眾給予官方與辦案人員更多時間，期待後續能儘快公布具體的調查方向與時程，以安撫民眾不安的情緒。

此外，楊昇達也表達對傷者與受難家屬的關心，盼望傷者能早日康復，家屬也能獲得完整且即時的後續協助與資源支持，讓相關人員能專心處理善後與制度檢討工作。他希望社會能從事件中汲取經驗，讓對的人在對的位置上，為公共安全提出有效的改善方案。

