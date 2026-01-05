台灣不是委國！轟鄭麗文配合中共敘事 吳思瑤：疑美棄台皆為謬論

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

美國其中一支最精銳的陸軍的「三角洲部隊」（Delta Force）3日展開突襲，成功在並未造成一名美國軍人傷亡的狀況下，將委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）夫婦繩之以法，預計在當地時間5日出庭受審，外界關注中共是否伺機而動，在台海複製此類行動，國民黨主席鄭麗文更稱，「不要以為做任何危險挑釁的動作，美國都會來幫我們收拾爛攤子」。對此，綠委吳思瑤今（5）日反擊，鄭麗文開始配合「中共敘事」，操作疑美論與棄台論，這完全都是沒有邏輯、不存在且悖離事實的「謬論」。





今早9時45分，吳思瑤在立法院紅樓地圖區接受媒體聯訪，回應時事議題。針對鄭麗文的說法，吳思瑤表示，果不其然，最大在野黨黨主席鄭麗文，又開始配合「中共敘事」操作疑美論與棄台論，這是完全沒邏輯的推論，也悖離事實，在野黨或台灣社會的有心人士，在操作「今日委內瑞拉，明日台灣」的說法，根本是不存在的謬論。

她說，倒是長期讓委內瑞拉在南美撐腰、跟南美威權站在一起的是中國，才是現在擔心受怕的一方，台灣不是委內瑞拉，而是世界公認的自由民主、人權與法治的政體，也沒國際級的毒梟政權、違反人權人道之「人口販運」，這是造成地方區域不和平穩定的元兇，但台灣是國際社會的正能量，把我國比喻為委內瑞拉實在是不倫不類。

針對疑美論與棄台論，吳思瑤不諱言，只要任何事件發生之後，總會有一股暗黑的力量在操作這些分化台灣社會、滋擾內部的言論，政府該做的事，就是持續觀察國際局勢，保護好僑民與僑胞，並協助委內瑞拉能「過渡」移轉為「民主政體」，維繫全球和平穩定。她強調，這是民主台灣在國際社會的責任，現在如果配合中國在操作上述兩種言論，恐怕這些第五縱隊們，真的是隨時都在搞壞事、伺機而動分化國家。





