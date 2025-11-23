「台灣不是烏克蘭」許美華：俄羅斯的滲透收買倒是跟中國非常相似
[Newtalk新聞] 美國近日提出烏俄和平協議要求烏克蘭讓步，包括割地與削減軍備等。對此，科技專家許美華表示：「週末聽到川普端出俄美28點和平計畫，幾乎是要烏克蘭軍隊就地卸下武裝，永久放棄克里米亞、烏東，真的很感傷。烏克蘭總統澤連斯基已經在第一時間，義正嚴辭的回絕川普提案了。接下來，烏克蘭人的抵抗行動如何延續，川普會不會為了達成停戰而加碼開條件，歐洲是否能團結一致協防烏克蘭對抗俄羅斯，將是自二戰以來歐洲國際情勢最嚴峻的變局。」
許美華以「台灣不是烏克蘭！」為題在臉書發文寫道：「我很同情被俄羅斯入侵的烏克蘭，但台灣一直有人說『今日烏克蘭，明日台灣』，拿烏克蘭的命運比台灣，我是非常不認同的。烏克蘭被俄羅斯滲透、攻擊直到入侵的過程，值得讓台灣引為警戒，但台灣真的不是烏克蘭。國際擂台叫陣，比的是拳頭和籌碼。為什麼台灣不會是烏克蘭？講句說來實在卻傷人的話，如果烏克蘭現在手上有台灣幾成的晶片製造產能，美國就不會放手烏克蘭給他倒了。」
許美華指出：「川普早就講白，想把烏俄問題交給歐洲國家自己處理，請歐盟承擔保護自己的責任，而美國想把重兵撤回印太亞洲，回防現在美國的最大對手國，也就是那個整天威脅恐嚇要併吞台灣的中國。台灣跟烏克蘭，對美國的重要性差異有多大？不需要是國際戰略專家也看得出來。對美國來說，跟遠在天邊的烏克蘭相比，台灣就卡在太平洋第一島鏈日韓菲的正中間，不管是軍事、航運、漁業經濟上的角色，台灣都是重中之重。」
許美華續指：「更不要說現在台灣半導體產業鏈，尤其是台積電掌控了全世界先進製程九成以上的產能，AI晶片幾乎百分之百。這個關鍵地位，讓台灣成為全世界都不想失去的珍貴資產。在國際戰略上，台灣半導體既是資產也是地雷，誰都不想引爆它。全世界半導體產業鏈是以美國技術為標竿所組成的世界隊，主要成員國家其實非常少，目前就是美、日、韓、台還有荷蘭這五國，而台灣除了完整產業鏈之外，就是台積電這個晶片製造王冠上的珠寶。」
許美華強調：「我要說的是，台灣人不要膝蓋反應，隨便拿A比B，對自己亂貼標籤，製造不必要的恐慌。光是那個台灣海峽橫跨在中間，就跟烏俄兩國陸地邊界相連長達2000公里，戰車直接開過去的情況完全不同，到底要拿烏克蘭比台灣什麼？不過，在過去十年，烏克蘭遭受來自俄羅斯的滲透、收買、資訊戰攻擊，倒是跟台灣面對中國的情況非常相似，這是台灣人最值得從烏克蘭的慘痛教訓中學到的經驗。尤其是澤連斯基，自己就是活生生的歷史映照組。」
許美華認為，澤連斯基當年就是因為主張和談派的溫軟形象，才會被普丁誤判他會連夜逃亡海外，俄羅斯三天可以拿下烏克蘭，當時連美國政府都詢問澤連斯基需不需要美軍救援離境。而烏克蘭全國也因此對俄羅斯即將入侵毫無警覺，雖然美國一直公開、私下多次警告，俄羅斯大軍將至。如果時間可以倒轉，相信澤連斯基一定不會重蹈覆轍，不再寄希望於和平談判，而是採取強力防衛對抗；如果烏克蘭全國上下齊心「不恃敵之不來，恃我有以待之」，普丁可能也不敢貿然出手。
許美華示警：「對照看看今天的台灣，我們有多像俄羅斯入侵烏克蘭前的景象，那個才是值得警惕的危機。跟俄侵烏一樣，如果中國敢入侵台灣，那一定是中國評估過，島內內應都已經做好各種配合行動。剛剛印好的全民國防手冊，歐洲許多國家早就在做了，而且做了很多年，結果被藍白立委炮轟說一本印刷五塊錢、印了1100萬本的手冊亂花錢，有些藍白支持者收到手冊，還故意當廢紙丟垃圾桶，這是挑戰自己未來在危機來臨時的達爾文效應吧！到底是多不想活？」
許美華直言：「還有不少島內協力者和政客，配合中國統戰，鼓吹、美化失敗主義、投降主義，甚至喊出『不投降不是負責政府該做的』，這些以前難以想像、沒人敢說出來的恥辱話語，都已經公然出現在公眾領域，看來台灣的歷史時刻已經迫近了。』即使如此，但台灣不是烏克蘭，我還是相信台灣有很多烏克蘭沒有的主客觀條件和籌碼，可以守住這個島國。我不悲觀，因為沒有悲觀的選項。」
更多Newtalk新聞報導
美國以削減情報、武器施壓烏克蘭！逼澤連斯基「下週四前簽協議」
美國提「和平計畫」遷就俄羅斯逼烏克蘭讓步！川普：不是最終方案
其他人也在看
范冰冰奪金馬影后！中國0人在乎「沒報導、沒熱搜」
娛樂中心／楊佩怡報導第62屆金馬獎頒獎典禮22日晚間盛大登場，今年44歲中國女星范冰冰以新作《地母》同時入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。范冰冰雖連續9年未出席金馬獎，但仍憑藉高水準演技奪下第62屆金馬影后的殊榮；導演張吉安則現場連線范冰冰致詞，對方更是激動落淚。不過范冰冰得獎的消息，在中國社群平台上竟沒有任何新聞報導，也沒有在熱搜前50裡。民視 ・ 3 小時前
范冰冰被封殺7年奪金馬影后登熱搜 中國網友狂讚：涅槃重生
【緯來新聞網】第62屆金馬獎頒獎典禮於22日順利落幕。儘管中國官方已連續7年對金馬進行封鎖，大批中國緯來新聞網 ・ 1 小時前
美國提「和平計畫」遷就俄羅斯逼烏克蘭讓步！川普：不是最終方案
[Newtalk新聞] 俄羅斯持續侵犯烏克蘭之際，美國近日向烏克蘭遞交一份烏俄和平方案，涉及要求基輔讓步，烏克蘭面臨艱難抉擇，歐洲多國也認為方案仍需補強。美國總統川普（Donald Trump）今天聲稱，這並非提給烏克蘭的最終方案，不論用什麼方式「我們必須讓它（戰爭）結束」。 根據中央社及外媒報導，川普政府近期提出一項烏俄和平計畫，內容涉及烏克蘭割讓整個頓巴斯（Donbas）地區、將烏克蘭軍隊規模限制在60萬人，以及禁止烏克蘭加入北大西洋公約組織（NATO）等，觸及基輔多項「紅線」。烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）坦言，基輔可能面臨在尊嚴與維持美國作為關鍵夥伴之間的困難抉擇。 歐洲及其他西方領袖也認為，美國提出的28點和平方案可作為終結烏俄戰爭的談判基礎，但「仍需進一步研議」。川普今天在白宮被媒體問及這項和平計畫是否為提給烏克蘭的最終方案時回答：「不是」並再次強調希望達成和平，他聲稱：「我們正試圖讓它（戰爭）結束，不論用什麼方式，我們必須讓它結束。」 華盛頓郵報報導（The Washington Post）引述知情人士說法揭露，白宮正在施壓烏克蘭於下週四感恩新頭殼 ・ 6 小時前
川普版和平計畫不只逼烏克蘭割地限武! CNN揭｢俄羅斯處處埋伏筆｣
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）上任後力促烏俄停火卻遲無進展，近日則向烏克蘭提交立場傾向俄羅斯的28點和平計畫，要求基輔做出多項讓步，引發國際譁然。美國有線電視新聞網（CNN）指出，草案大部分內容都與俄羅斯在2022年伊斯坦堡談判時所持立場極為類似，現在重新提出，關鍵之一是時間點對俄國有利，而且莫斯科在草案內容裡還埋下多個伏筆。 CNN報導提到，俄國在2022年伊斯坦堡談判時便要求烏克蘭在憲法中放棄加入北大西洋公約組織（NATO）、去納粹化、保證中立，並限制武裝力量規模，如同要求烏克蘭投降。現在，由於俄軍在戰場上有所斬獲，烏克蘭正面臨內部動盪，歐洲對援助基輔似乎後繼無力及川普對諾貝爾和平獎展現的強烈渴望，克里姆林宮正試圖讓這些舊的內容看起來像是新的。 美國提出的28點和平計畫草案提議將目前由烏克蘭控制的頓巴斯東部區域劃為「非軍事緩衝區」，但在技術上屬於俄羅斯，這形同將其交給俄國的「平民」勢力，符合莫斯科一貫策略，即利用民兵滲透領土、煽動親俄民意反抗。其次，表面上看來，動用1000億美元遭凍結的俄羅斯資產來重建烏克蘭，似乎是俄國做出讓步。 然而，烏克蘭受破新頭殼 ・ 4 小時前
北歐與波羅的海8國聯合挺烏克蘭 承諾繼續提供武器抗俄
亟欲擺平俄烏戰爭的美國總統川普近日提出一份和平協議，然而內容幾乎順應俄羅斯總統普丁的心意，抗俄3年多的烏克蘭總統澤倫斯基情何以堪，趕緊再找歐洲盟友協調。北歐與波羅的海8國領袖22日聯合聲明，他們將繼續支持烏克蘭提、提供武器，阻止俄羅斯進一步入侵。太報 ・ 7 小時前
才來台不久！AV女優檢測出「梅毒偽陽性」 崩潰宣布停工
（記者洪承恩／綜合報導）44歲的日本熟女系AV女優武藤彩香（武藤あやか）日前才剛來台與粉絲近距離互動，沒想到1 […]引新聞 ・ 1 天前
俄防長主導無人機革命！秘密部隊扭轉戰局 烏克蘭優勢盡失
駐紮於莫斯科的一支絕密俄羅斯部隊正在徹底改變無人機戰爭的格局，將烏克蘭方面的優勢逐漸轉變為劣勢。這支名為「盧比孔河」（Rubicon）的特殊部隊，自從別洛烏索夫（Andrei Belousov）於去年6月就任俄羅斯國防部長以來，在其領導下迅速擴張發展。中天新聞網 ・ 4 小時前
金馬62／范冰冰遭封殺7年奪影后 中國網友反應曝光！
娛樂中心／江姿儀報導第62屆金馬獎頒獎典禮今（22）日晚間盛大登場，今年44歲中國女星范冰冰以新作《地母》同時入圍第62屆金馬獎女主角獎、第38屆東京國際影展。上月底她盛裝現身東京影展紅毯，而睽違9年范冰冰雖然未出席本屆金馬獎，但仍然奪回金馬影后。消息曝光，中國網友在社群平台瘋狂祝賀，不過卻未登上熱搜，立刻怒問「為什麼？」。民視 ・ 15 小時前
中國男學生「穿裙」賽跑奪冠！校方「這原因」取消資格
國際中心／李明融報導中國廈門一名男高中生參加跑步比賽時，因穿裙子、戴假髮扮演遊戲角色，而且還在比賽最後大幅領先對手奪下冠軍，不過事後校方竟因為他穿裙子參賽，以「違反體育精神」取消資格，消息曝光之後引發許多學生不滿，網友也發聲力挺男學生，怒嗆校方請科普一下什麼是體育精神？奧運一直喊的，更高，更快，更強難道不算嗎？」。民視 ・ 2 小時前
台北市立動物園111週年 Zoo跑緩衝綠帶體驗野性再現
（中央社記者楊淑閔台北23日電）建園111週年，台北市立動物園今天舉辦「公益生態Zoo跑」活動，讓跑者在動物園為野生動物保留的緩衝綠帶中運動，體現野性再現概念，部分報名費用也將用於執行保育計畫。中央社 ・ 2 小時前
騙8旬翁投資靈骨塔 詐團教繳「出國旅遊團費」新話術
台中一名86歲陳姓老翁遇上詐團介紹誆騙投資靈骨塔，對方要求先匯19萬元的手續費，行員關心提問，老翁經詐團指導，表示是要繳「出國旅遊團費」，所幸員警在郵局進行普發1萬元領取作業安全維護，行員請員警協助，一聽就是詐騙手法，耐心勸說下，讓老翁放棄提款，成功保住了老翁19萬元的積蓄。自由時報 ・ 2 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 56 分鐘前
日本政府直球對決！外務省罕見公開「1真實資料」 狠打臉中共
中日關係在「台灣有事」議題上持續緊繃之際，中國外交部領事司於14日晚間突發布一則措辭罕見的通告，提醒中國公民「近期暫勿前往日本」，公告中的原因竟是「中國公民在日本安全環境持續惡化」近日更傳出有近50萬張中國赴日機票遭取消。對此，日本外務省21日直接公布日本警察廳的統計數據，打臉中國政府。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
出運了！2026年「5大最旺生肖」出爐 第一名事業、財運穩到爆
隨著時間腳步邁入2026年，即將迎來能量極為強勁的「火馬年」（農曆丙午年）！命理專家小孟老師解析新年度的生肖整體流年運勢，直言馬年整體變動感強烈，運勢如同坐雲霄飛車般大洗牌，有人將打起精神迎戰挑戰，但也有人將迎來貴人相助與重大突破，同時點出財運事業前五名的生肖，在新的一年有望荷包滿滿。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
現金股利1.8元！「這檔」前三季穩賺124億 不排除加碼股票股利
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導受美股重挫拖累，台股本週（11/17～11/21）走勢震盪，終場加權指數週跌962.56點、跌幅3.51%，收在26,434.94點，失守2萬7千點...FTNN新聞網 ・ 1 天前
下週「斷崖式降溫」低溫探14度！2地區「急凍4天」又濕冷
生活中心／周希雯報導本週末天氣回暖，氣象署指出，今（23日）雖清晨各地早晚仍偏涼，但隨著東北季風減弱，白天溫度回升，北部及宜花高溫可達27度，中南部、台東甚至最高到30度。不過氣象專家林得恩提醒，「斷崖式降溫」即將到來，下週二（25日）起又有新一波東北季風，屆時北部、東北部低溫下探15度，南部也只有20度，需多注意氣溫劇烈變化。民視 ・ 5 小時前