台灣不是「聖誕節」？這國竟有人慶祝到入獄 揭全球最怪聖誕儀式

全球多數地區於12月25日慶祝聖誕節，但《聖經》從未記載耶穌真正的誕生日期，因此各國風俗百花齊放，從吃炸雞、衝浪聖誕老人到「燃燒魔鬼」儀式都有，以下《鏡報》為您揭開各地特殊聖誕儀式：

台灣：聖誕節曾「正名」為耶誕節

1980年代，在蔣介石執政時期，政府認為「聖」字應留給孔子、孟子等中華文化的聖人，因此發文要求將「聖誕節」正名為「耶誕節」；如今即便不是教徒，民眾仍會參加各地政府舉辦的「歡樂耶誕」活動，包括裝飾耶誕樹、音樂節慶、交換禮物，溫馨氣氛濃厚。

日本：肯德基炸雞＋草莓蛋糕是王道

聖誕節在日本並非宗教節日，不過1970年代，因肯德基一句「Kentucky for Christmas」廣告，讓炸雞成為聖誕餐桌上的主角；再搭配象徵幸福、潔白、純淨的「草莓鮮奶油蛋糕」，宛如日式的聖誕經典套餐。

義大利：女版聖誕老人

除了豐盛聖誕饗宴，義大利還有「主顯節」傳說，老巫婆「La Befana」騎著掃把飛天，會在1月5日晚間從煙囪鑽進屋裡，給乖巧的孩子發送糖果，甚至會幫孩子打掃房間再離開；壞孩子則會收到煤炭或大蒜。

英國：馬頭遊街「尬歌」比賽

威爾斯（Wales）的居民會披上馬頭骨裝飾絲帶與床單組成隊伍，挨家挨戶唱歌、互相計較勁，而唱輸的一方要請對方入屋吃喝，也就熱鬧又詭異的「Mari Lwyd」習俗。

蘇格蘭：跨年才是主戲

對於蘇格蘭來說，聖誕節只是「前菜」，真正讓人瘋狂的是跨年「Hogmanay」，他們將午夜後第1位踏進家門的訪客被視為帶來好運者，而整座城市從煙火、街頭派對到通宵民謠狂歡，全心迎接整年的祝福。

英格蘭：冰海跳水、原木祈運、酒吧合唱

從節禮日（Boxing Day）跳入冰海「甩宿醉與厄運」，到點燃聖誕原木祈求好運，另外還有康瓦爾郡的「Cornish Shout」酒吧夜，人們高唱鄉村民謠，成最經典的冬季儀式。

奧地利：惡魔Krampus陪聖誕老人出巡

12月6日這天，長著角、蛇舌的怪物「Krampus」會陪同聖尼古拉斯一起拜訪孩子，乖孩子拿禮物、壞孩子可能會被拖走；這項傳說甚至被拍成恐怖喜劇電影。

捷克：家中養鯉魚等平安夜

許多捷克家庭為了讓菜餚保持新鮮，會提前買活鯉魚養在浴缸裡，等平安夜才撈起烹煮成酥炸鯉魚配馬鈴薯沙拉，既傳統又象徵豐盛。

西班牙：便便人偶祈好運

加泰隆尼亞地區聖誕場景往往少不了一位「蹲廁人偶」，其脫褲子便便的模樣，象徵施肥大地、祈求豐收與好運，是當地聖誕最受歡迎的角色之一。

波蘭：餐桌上必備的聖誕餃子

波蘭家庭會在平安夜吃「pierogi水餃」，內餡從馬鈴薯泥、奶酪到甜味版本都有，象徵家庭團聚與溫暖。

德國：交換「垃圾禮物」

德國人在聖誕節這天玩「Schrottwichteln」，每人會帶來最無用、最搞笑的禮物交換，越荒謬就越受歡迎。

瑞典：聖誕羊每年被燒還押注

瑞典耶夫勒市每年搭建13公尺高的稻草聖誕羊，卻幾乎年年被縱火，曾有美國遊客因此入獄，甚至成為博彩投注項目；另個傳統是平安夜收看迪士尼《唐老鴨的禮物》，講述唐老鴨找回聖誕精神的故事，因此家戶時常於平安夜收看，成多年來平安夜中收視率最高節目。

冰島：13位「惡作劇聖誕老人」

冰島有13位聖誕老人，每晚輪流下山給好孩子禮物、壞孩子爛馬鈴薯，不過他們的母親身為女魔Grýla，會吃壞孩子。

祕魯：平安夜午夜才開趴

聖誕節在祕魯並非從天亮時進行，而是從午夜鐘響才正式開始，煙火、音樂與火雞大餐一路狂歡到凌晨，街頭宛如嘉年華。

烏克蘭：蜘蛛網聖誕樹

傳說貧窮寡婦醒來發現蜘蛛為她家樹織出閃亮金網，因此烏克蘭人至今仍用蜘蛛網裝飾樹，象徵好運與希望。

瓜地馬拉：燃燒魔鬼迎聖誕

於12月7日舉行「燃燒魔鬼」儀式，居民會清出舊物與魔鬼雕像一同焚燒，象徵淨化與迎來新年好運。

墨西哥：蘿蔔雕刻大賽

這項活動源自於殖民時期，原本是中國作物的蘿蔔被西班牙人引進墨西哥，某年因為蘿蔔生產過剩，被2位修道士發現尺寸和形狀都非常有趣的蘿蔔，將它們帶到聖誕市集，雕刻成各種形狀和圖案，因此每年12月23日舉辦「蘿蔔之夜」，當地人將巨型蘿蔔雕成聖經場景與人物。

美國：誤打誤撞的聖誕老人追蹤系統

1955年，西爾斯百貨廣告誤印防空司令部電話，讓孩子們直撥「聖誕老人專線」，司令官靈機一動，開始回報「聖誕老人空中位置」，從此誕生「聖誕老人追蹤器」的傳統。

澳洲：沙灘燒烤聖誕派對

澳洲聖誕節正值盛夏，冰鎮海鮮、冷火腿與蛋白霜蛋糕是標配，而他們吃飽後不是打板球，就是去海邊玩水，在聖誕節前後，海灘上還能看到「衝浪版聖誕老人」。



