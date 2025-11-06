台灣不會變香港？他批鄭麗文替習近平說謊

▲民進黨中國部直言，鄭麗文公然幫中國領導人習近平說謊。（圖／記者葉政勳攝 ,2025.11.01）

[NOWnews今日新聞] 國民黨新任黨主席鄭麗文日前接受外媒《德國之聲》時表示，談到北京沒有要把台灣變成第二個香港等語，引起外界關注。對此，民進黨中國部今（6）日直言，這不是天真的誤判，而是公然幫中國領導人習近平說謊，「姑息養奸、欺騙台灣人民！」

民進黨中國部指出，香港回歸前，中國曾簽署《中英聯合聲明》承認香港的特殊地位並承諾「五十年不變」，可是現在的香港面臨《港版國安法》高壓管控、政治異議者被關押或流亡海外、媒體失去報導空間、選舉法被徹底改造，連為六四點燭光哀悼都可能成為罪行，「沒有比這些更荒謬的中共治港手段！」

民進黨中國部直言，更荒謬的是，習近平曾不只一次稱讚香港「由亂到治」，視為重要政績，近來更顯然要把這些「成功」手段拿來對付台灣，如「懲獨22條」、「愛國者治台」、展開「涉台愛國教育」等，而鄭麗文居然公開說台灣不會成為第二個香港，不僅是在替中共漂白、麻醉台灣社會，更是完全忽視香港為爭取自由民主流過的血。

民進黨中國部感嘆，中共連劇本都懶得換，換個佈景就要把治港手法直接套用在台灣身上，令人細思極恐；中國部更細指中共近年手法，包含承諾自治，是公然說謊、削弱國際地位，是孤立計謀、法律武器化，是紅色恐怖的枷鎖、洗腦社會，是思想侵略。

民進黨中國部沉痛表示，中共對港手段，是在每一張自由的臉上留下血淋淋的指印，每一樁逮捕、每一場審判，都是對「一國兩制」承諾的公開背叛，是以暴力、恐懼與法律武器化換來的政治實驗，其代價就是自由與人權的破壞及踐踏，而鄭麗文口中所說的「台灣不會變香港」根本就是在為中共的極權手段背書，為紅色恐怖大開門戶侵蝕台灣！

民進黨中國部呼籲鄭麗文與國民黨，應清楚認知，台灣民眾對民主自由的堅持不容破壞，台灣的前途也只有2300萬的台灣人民可以決定，朝野應團結一致，共同對抗中共對台灣乃至於對全世界的野心與威脅，而不是成為紅色恐怖的在地協力者。

