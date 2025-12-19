台灣不會領不到錢！誤信網路影片急清空存款 這句話讓恐慌中配破防

〔記者許國楨／台中報導〕「台灣不會領不到錢，我剛剛才領。」一句再日常不過的話，卻瞬間化解一場恐慌，台中一名黎姓中配因誤信網路影片內容，深信退休年金帳戶即將遭凍結，情急下趕往郵局準備清空積蓄，就在她滿臉焦慮之際，警方與現場民眾接力說明，才讓她當場撕碎取款單，鬆了一口氣。

台中市第三分局東區分駐所前天中午接獲郵局通報，61歲黎姓婦人神情緊張、欲提領大筆現金疑遇詐，員警到場了解得知，黎婦平時習慣透過影音平台「看影片長知識」，近日看到一則宣稱「2026年金新制上路，四類人退休金將停發，甚至可能追討已領金額」影片，越看越害怕。

而她與友人討論後更深信不疑，擔心帳戶隨時被凍結，才會急著把錢全領出來，警方耐心說明，政府不可能無預警凍結民眾帳戶，年金制度也不會突然停發，即使遇到極端狀況，國內仍有存款保險制度保障權益，然而黎婦情緒仍顯不安，頻頻追問「真的領得到嗎？」

此時，站在一旁操作ATM民眾忍不住出聲聲援：「台灣不會領不到錢，我剛剛才領。」這句話讓現場氣氛瞬間轉變，員警也笑著點頭附和，黎婦終於鬆了一口氣，跟著笑了出來，坦言「我就是太怕了」，隨後親手撕碎取款單，打消清空存款的念頭。

警方提醒，近年網路充斥包裝精美、標題聳動的AI影片，內容真假交雜，特別容易引發年長族群恐慌，涉及退休金、財產與政策資訊務必查證，可善用事實查核平台或向官方單位諮詢，共同阻斷假訊息流傳，守住辛苦累積的積蓄。

