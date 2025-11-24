台灣不正常？健保費狂砸原廠老藥 學者：不吃學名藥建議自付差額

台灣健保藥費支出占總額比例高達28.9%，專家指出台灣學名藥使用率可能僅有五成，遠低於其他國家八至九成的水準，顯示原廠藥迷思仍深植人心。台大藥學專業學院教授沈麗娟建議推動「差額負擔」制度，讓堅持使用原廠藥的民眾自行負擔額外費用，以減輕健保財務壓力。

台灣藥學會於23日舉辦台灣藥學聯合學術研討會，邀請衛福部長石崇良與多位專家學者進行對談。沈麗娟教授在會中指出，台灣是「不正常的國家」，大量健保藥費花在已過專利期十幾年的原廠藥上，前20大銷售藥品中，多數已逾專利期，這種現象在其他國家相當罕見。

廣告 廣告

沈麗娟表示，部分國家的學名藥使用率高達八、九成，而我國健保署資料顯示為七成，占整體健保藥費的兩成。但若將已過專利期的原廠藥納入分母計算，台灣的學名藥使用率可能僅有五成，占整體藥費僅一成左右，顯示原廠藥使用比例仍然偏高。

台大醫院院長余忠仁則從醫院管理角度表示，醫院通常不會容許同一成分有兩種藥物，但實務上仍有需要。他強調，要用學名藥替代原廠藥需要足夠的證據，讓醫師和病人都能接受。學名藥協會理事長陳誼芬則建議，針對過專利期五年以上的藥品，若進口廠商醫令量仍占過半，政府應訂定制度提高國產學名藥醫令量，促使醫療院所採用國產學名藥。

學者建議採「差額負擔」方式，讓健保依照藥品成分給予單一價格，若民眾要選擇特定品牌，則需負擔額外費用。（圖／資料庫）

衛福部長石崇良承認過去政府缺乏明確的學名藥政策方向。他表示，若要提升學名藥開立，最簡單的方式是納入醫院評鑑，但這樣做太過粗暴。他認為應鼓勵並加速國產學名藥進行臨床試驗，同時加強藥品療效不等通報機制，當民眾反映原廠藥和學名藥效果不同時，不僅是由醫師個人調整藥物，而是由醫院建立系統性的通報機制，這部分未來可納入醫院評鑑。

沈麗娟教授最後建議採「差額負擔」方式，讓健保依照藥品成分給予單一價格，若民眾要選擇特定品牌，則需負擔額外費用。她強調，原廠藥和學名藥的效果相當，不會影響病患權益，同時可提供民眾選擇權，也能減輕健保財務負擔。

延伸閱讀

MLB/重磅交易！ 大都會、遊騎兵主力互換東家

天琴颱風估最快明生成 賈新興：預計往越南南部移動

母雞不強會踩死小雞 三連霸藍議員：「他」選新北市長我會怕死