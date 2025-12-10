台灣不滿南韓電子入境卡列「中國台灣」 韓網友又怒譙又喊冤

南韓電子入境申請表單上，在「出發地」欄位將我標示為「CHINA（TAIWAN）」。翻攝畫面



南韓電子入境卡將台灣列為中國，對此，我國外交部昨天強調，台灣將全面檢視與南韓關係並研擬可行方案，該表態在南韓社群論壇引發討論，有南韓網友批評：「他們是不是覺得我們好欺負」，也有網友喊冤，認為有其他國家如此標註，「請對所有國家提出要求。」

我國外交部昨天表示，關於南韓電子入境卡將台灣列為中國一事，呼籲韓方應以最快速度改進，也注意到台韓貿易存在巨額逆差，台灣將全面檢視與南韓關係並研擬可行方案，盼韓方基於民間長久友好關係改正不當稱呼，展現對等誠意。

我國外交部的表態，也被News1、SBS、《亞州經濟》等多家韓媒報導，並遭轉貼至南韓知名社群論壇「theqoo」，引起廣大討論，南韓網友對於台灣政府的說法相當不滿，紛紛寫道：「要全面檢討跟韓國的關係，你們試看看，看誰會吃虧」、「太令人無語了，亞洲最早和你們斷交的國家是日本，不敢對日本吭聲，又來糾纏韓國」、「我們國家有必要看他們臉色嗎，還不如看中國臉色，比較實際一點。」

南韓網友們還說：「他們是不是覺得我們好欺負」、「在說什麼瘋話，為什麼要提到貿易逆差？被川普打了一巴掌，就想對我們做一樣的事嗎」、「你們如果討厭中國，就憑自己的本事去對付它，為什麼要來向我們胡鬧」、「台灣被中國打壓，是我們的錯嗎」、「又開始了，台灣政界煽動仇韓情緒，可是很出名啊。」

也有南韓網友喊冤，認為不是只有南韓這樣標註台灣，「請對所有國家提出要求」、「如果是對全世界都這樣要求，那就算了，但卻只對我們要求，真的是當我們好欺負」、「真的很荒謬，當初我們是最後跟你們斷交的，最先斷交的是日本，為什麼特別討厭韓國。」

對於入境卡的標註爭議，我國總統賴清德今天強調：「希望韓國能夠尊重台灣人民的意志，讓兩國都能夠攜手前進，穩定區域和平，同時也能夠促進區域繁榮發展。」

