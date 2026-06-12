台灣不能只有半導體！許勝雄揭股價殘酷現實：要讓投資者真正放心

財經中心／林浩博報導

工總榮譽理事長許勝雄今日出席諮詢會，針對AI浪潮明確指出，台灣要發展資訊中心，電力無缺是讓投資者放心的唯一關鍵。（圖／三立財經台）

經濟部長龔明鑫今（12）日主持今年第1次經濟及產業發展諮詢會，工總榮譽理事長同時也是金仁寶集團董事長許勝雄親自出席並接受媒體訪問，透露經濟部此行主要是想了解各產業公會如何增強競爭力，以及在多元區域性的全球化狀況下，政府在企業布局過程能給予的支援。面對當前火熱的AI熱潮，許勝雄在會中直接點出產業最切身的痛點，全面緊盯水電供應與台股失衡的殘酷現狀。

終端落地才是戰場！產業升級靠軟體規畫

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談到AI巨浪為台灣電子產業鏈帶來的實質機會，許勝雄進一步剖析，目前的AI發展早就已經不只是侷限在後台資料中心的運作而已，最重要、能直接影響產能與大盤的戰場，其實是在前端「終端落地的應用」。他深信台灣企業界的朋友早就準備好了，在內部有很多相關的軟體規畫與應用，政府若能協助企業在最初的產品設計、生產體系到整體的經營管理體系中，去更有效地導入與應用AI工具，對於台灣科技產業將會是非常巨大的競爭力提升。

大盤連動全球！許勝雄嘆傳統產業沒人關心

至於近期台股走勢與全球景氣的最新看法，許勝雄則保持宏觀且謹慎的態度。他指出，股市的表現還是必須看整體的大環境變化，因為現在全球股市一直處於高度連動的狀態。雖然目前看來，今年全球經濟成長率應該能夠達到3.3%，大環境相對算是一個穩定的環境，但台灣資本市場卻出現嚴重的失衡危機。

許勝雄不避諱地揭開台股殘酷現實，指出台灣現在當然有一些特定產業的股價，特別受到投資人的重視與追捧，但與此同時，還有很多基礎產業的股價，其實在市場上並沒有被真正地去關心。他語重心長地提醒，台灣絕對不能只有在AI或是半導體產業裡面瘋狂發展，產業的多元化布局，才是台灣經濟最底層、最重要且無可替代的穩固根基。

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