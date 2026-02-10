台灣不能在未來落後！卓榮泰喊話預算還是要通過比較好

行政院長卓榮泰談《核管法》。卓喊話，台灣不能在未來落後了！行政院在符合「核能的安全有保障、核廢料有最終的去處及全國有高度的共識」3原則的情況下，願意審慎、樂觀的面對傳統核能討論。（廖姮玥攝）

交通部公路局於10 日辦理台66線西段標0公里100公尺處至3公里200公尺處高架化工程動土典禮，行政院長卓榮泰出席活動，先是對在場委員喊話，「預算還是要通過比較好」。接著談，《核管法》修法後，卓榮泰更喊話，台灣不能在未來落後了！行政院在符合「核能的安全有保障、核廢料有最終的去處及全國有高度的共識」3原則的情況下，願意審慎、樂觀的面對傳統核能討論。

卓榮泰表示，桃園是全國很年輕的大都會，而且是國家的門面，又是桃竹苗大矽谷當中非常重要的地方，能夠把桃園的交通建設做好，地方發展能十足到位，都是未來在全國6大區域產業生活圈當中，桃竹苗大矽谷重鎮中必須優先完成的；尤其台66線0公里100公尺處至3公里200公尺，鄰近三接、大潭電廠等，要讓全國的能源能順利，且快速的成長，除了持續二次能源轉型多元發展綠能，智慧儲能、科技的節能，還有讓電網韌性更安全外，現在也會全面的來接觸新核能新技術的世界性討論，我們願意跟世界同步來討論所有核能的新技術，「台灣不能在未來落後了」。

卓榮泰指出，《核管法》修法後，對於傳統核能的去留問題，經濟部、台電核安會正在做全面的檢討當中，行政院也願意在符合「核能的安全有保障、核廢料有最終的去處及全國有高度的共識」3原則的情況下，審慎、樂觀的面對傳統核能的討論，要讓全國的電力供應無虞，這是政府對產業的承諾，也是對人民的承諾，這也是台灣，對全世界的承諾，因為台灣的各項產業，尤其是高科技產業不僅對國家重要，對全世界實在太重要了，現在在AI時代，電力就是算力，算力就是國力，所以電力跟國立也是連在一起，為了要讓整個能源能夠均衡區化的發展起來，相關的交通設施也不能夠落後，行政院對於有助於產業發展、人民互相交流，幫助地方能夠讓它的動線活絡起來的各種交通動線，都會全力的來協助。

卓榮泰說，桃竹苗大矽谷，是國家發展高科技的重要引擎，必定要讓這個地方的大矽谷工程計畫，能夠快速的增加，所以不僅是公路，在鐵路地下化也要投注相當多的經費，從重大交通建設來看，從過去至今針對桃園地區已經持續在進行中的有1個鐵路地下化，還有4條捷運都在規畫進行中，光是鐵路地下化的經費就高達1000多億以上，再加上4條的捷運，加起來會大概2000多，一大概2400億左右。另外還有國道二號2個重要的交流道，及國道一號、國一甲線的連接，這3個國道，加上台66線高架化，總經費加起來超過1000億左右。另有6個國道的交流道還在進行中，國一有中豐、至大竹，還有桃園交流道增設1處蘆竹連絡道，而國二、國三及高原還有八德及銜接台66的3個交流道共6個交流道，也是100多億元的經費，3項加起來，無論是鐵路、捷運、國道或是交流道及其他連通道，全數總經費加起來，超過3500億左右。

卓榮泰也說，可見地方任何的需要，中央一定是盡全力，在財政的衡量之下協助地方的，也知道桃園市政府是一個新興的年輕都市，所以必須得到相當多的財務支持，因此104年中央政府補助桃園市320億元；到了114年已經增加到719億，10年增加的幅度有125％之多，增加將近400億。可見桃園的建設是一棒接一棒，只要市政府能夠用心規畫地方的建設，在經費上可以跟中央取得一致，那我們一定全力的來協助地方政府，這也是中央、地方合作的典範，在此特別再次謝謝張善政所領導的桃園市府團隊，你們的高效率，讓我們的補助每一分錢都到位。

