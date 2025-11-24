台灣不能在黑箱中被推向臨界點

美國學者白蘭斯（Hal Brands） 指出「台灣逼近臨界點」，未來數月將是決定台美關係的重要時刻。台灣再度遭國際媒體點名，政府卻在這驚濤駭浪中的一年，對內的沉默與閃躲，令人憂慮。四月以來的台美關稅談判一路黑箱，台積電赴美規模不知伊於胡底。如今又傳出政府可能以數千億美元投資換取關稅讓步。問題不是要不要與美國合作，而是合作的籌碼、底線與代價，台灣人民完全不知情。

彭博社一篇約翰霍普金斯高等國際研究學院白蘭斯教授的專欄指出，台灣已走到臨界點。他認為中國加大對台施壓，美國可靠度卻備受質疑之際，未來幾個月恐怕成為左右台灣長期命運的關鍵期，將決定美台關係在未來幾年的強韌度。引述中國分析人士形容，台灣在美國支持下如同「扼住中國這條巨龍脖子上的鎖」，台灣不只有台積電等科技供應鏈對國際相當重要，台灣的地緣戰略位置也不容忽視。

廣告 廣告

的確，台海問題向來不是單純的兩岸溝通問題。歷史與現實都告訴我們：台灣的戰略位置本身就是國際問題。從清末列強的覬覦到今日印太布局，強權國家從未忽視台灣位於第一島鏈中心的位置。台灣猶如太平洋的門栓，扼住解放軍艦隊出入西太平洋的要道；美國海軍太平洋兵力的部署，也繞著台灣周邊的海空線展開。這種軍事地理的根本性，遠遠超越晶片、產業，甚至兩岸領導人的個別好惡。

也因此，台灣並非被動的附庸，而是手握極具價值的「戰略籌碼」。關鍵問題不在於美國要什麼、中國要什麼，而在於台灣政府究竟有沒有能力把這份戰略價值轉化成真正的保障？但回頭檢視這幾個月的台美談判，與台美中關係變化，賴政府對於台灣優勢有多少掌握？有沒有能力把優勢變成籌碼？政府極少對內溝通，國人大多需要從外媒得知台灣處境。資訊極其有限的情況下，難免格外不安，甚至覺得疑點重重。

首先，台積電赴美設廠的規模，似乎一路隨美國恣意加碼。進口開放到底有哪些清單？其中有傳出匯率操控以及外匯存底風險等問題。近期連經建部門主管也不否認，可能對美釋出不亞於日韓的投資規模。無論是3500億美元或4000億美元，對於過去數十年來勤勤懇懇才積存6000億美元的台灣來說，恐怕都是掏空半壁江山。問題是，整個過程缺乏透明；國會問不到、社會看不見，資訊只從美方消息管道與媒體零星拼湊。

在這種情況下，誰能相信政府談的是對台灣最有利的條件？黑箱永遠讓人懷疑，尤其在國家命運攸關之際。國民黨團質疑，台灣不是沒有底氣，沒理由用掏空存底的方式換取談判成果。半導體重要，但不是唯一籌碼；投資重要，但不該淪為單向承擔。最重要的是，台灣的戰略位置才是真正的底牌。軍事地理讓台灣不可被取代，而不可取代才能提高談判籌碼。然而，民進黨政府至今沒有向人民清楚說明，它如何為國家爭取到更多保障，又如何讓盟友理解台灣的價值。

戰略地位是保障，不是代價。政府若看不清這點，談判只會越走越偏。面對逼近的國際臨界點，台灣需要的不是無限度配合的論述，也不是不能公開的藉口，而是清楚的盤算、公開的資訊、可被檢驗的決策。台灣人民是國家真正的後盾，而不是被蒙在鼓裡的旁觀者。

黑箱不是策略，只是軟弱的遮羞布。台灣屹立太平洋第一島鏈中央，也站在歷史的分岔口。政府若不能用清楚、負責和透明的方式，將台灣的戰略優勢化為實質保障，臨界點會是轉機還是危機？台灣人民值得比黑箱更高的尊重，也值得比沉默更好的政府。

更多品觀點報導

藍委批對美談判全面黑箱 林沛祥：12兆台幣不是外交籌碼是人民血汗錢

台灣病外一章 社會需要的是政策解方不是情緒反擊

