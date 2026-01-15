台灣不能直接送中 川普政府新策：售中高階晶片得先送美國

美台關稅才剛有眉目，川普政府又扔重磅政策。美國總統川普於美東時間1月14日正式簽署公告，引用 1962 年《貿易擴張法》第232條款，宣布對特定高階運算晶片加徵25%的進口關稅。根據白宮發布的事實清單與公告內容，此項關稅精準打擊當前 AI 產業的核心硬體，受影響名單明確點名輝達（Nvidia）的 H200 AI處理器，以及超微（AMD）旗下的MI325X半導體。



該公告指出，此舉是基於國家安全考量，並直指當前美國半導體自給率不足的現況。白宮強調，美國目前僅能生產其所需晶片的約10%，高度依賴海外供應鏈，特別是台灣等地的製造能力，這已構成顯著的經濟與國安風險。川普政府此次動用關稅，目的是建立誘因，迫使晶片設計大廠將生產線移回美國本土，藉此強化國內半導體生態系的抗風險能力。

銷中特定高階晶片必先運抵美國

然而，為了避免對美國核心技術擴張與基礎設施建設造成過大衝擊，此關稅政策設有特定的豁免範圍。根據事實清單，凡是用於美國境內資料中心、新創企業、非資料中心之一般消費型應用、非資料中心之民用工業用途，以及美國公部門應用之晶片，暫時不在此次25%關稅的徵收之列。此外，若晶片進口是用於支持美國科技供應鏈的建設，或加強國內半導體衍生產品的製造能力，亦可獲得豁免。

產業界關注的另一重點在於對中出口的轉運規則。報導指出，川普政府已要求未來銷往中國的特定高階晶片，必須先從台灣等製造地運抵美國，由獨立的第三方實驗室進行測試。一旦晶片進入美國領土後，若不符合前述豁免條件，即會被課徵這筆 25% 的關稅。這被視為川普政府在放行輝達 H200銷往中國市場的同時，確保美國政府能從中分潤並維持戰略主動權的配套措施。

輝達與超微14日股價皆呈現小幅波動

白宮官員進一步警告，此次針對H200與MI325X的關稅可能僅是第一步。公告提到，川普計畫在不久的將來，針對半導體及其衍生產品實施更廣泛的關稅計畫，並配合「關稅抵銷計畫」（Tariff Offset Program），鼓勵企業在美國投資設廠。商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在執行此政策上擁有高度裁量權，可根據後續談判與國內產業需求調整豁免清單。

受此消息影響，輝達與超微在1月14日的盤後交易中股價皆呈現小幅波動。市場分析師認為，雖然資料中心等大客戶獲得豁免，能暫時減緩對雲端服務商的成本衝擊，但長期而言，此政策將迫使台積電（TSMC）等晶片代工巨頭與美系晶片設計公司，必須加速調整全球產能配置，以因應美國持續強化的「半導體本地化」壓力。



