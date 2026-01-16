「台灣不能輸在起跑基準線！」王婉諭看關稅談判結果：真的是超乎想像的好

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

台美關稅談判團隊今（16）早公布雙方達成4項共識，當中包括「關稅調降為15%且不疊加MFN、232關稅取得最優惠待遇、擴大供應鏈投資合作、深化臺美AI戰略夥伴關係」。對此，時代力量黨主席王婉諭稍早表示，台美關稅談判結果「對台灣來說真的是超乎想像的好」，必須給這次的談判團隊一個最大的掌聲。

時代力量黨主席王婉諭稍早表示，台美關稅談判結果「對台灣來說真的是超乎想像的好」。（資料照）

王婉諭透過臉書表示，在川普「美國優先」、對外貿易態度極為強硬的前提下，台灣不只沒有被擠到角落，反而成功藉此站上了與「主要競爭國」相同的起跑點，這是台灣數十年來苦苦追趕的第一次，對台灣的科技業、製造業、傳產的影響也都非常關鍵。

王婉諭指出，這次談判重點有「3大訊號」。第一，對等關稅降到 15%，而且不疊加，代表台灣拿到的是美國所有「貿易逆差國」中最優惠的稅率，和日本、韓國、歐盟完全相同。在全球都被關稅衝擊的情況下，這一點非常重要，因為真正決定企業能不能活下來的，不是「有沒有關稅」，而是「你的成本會不會比競爭對手高」。

第二訊號，美方要求台對美增加 2500美元投資，以及2500億美元授信額度。王婉諭解釋，前面的2500億美元，是台灣企業自主對美投資，因為其中包含半導體產業，所以考量到台積電之前宣布超過1000億美元的投資計畫，代表其他產業需要補上的金額，基本上已大幅降低。

王婉諭說明，至於後面的2500億美元則不是強迫投資，而是授信額度，由台灣政府要拿出 2500 億鼓勵、協助有需求的本土企業，取得融資、前進美國市場，但並不是政府直接出錢投資。「相較之下，日本直接投資 5500 億、韓國則是 3500 億，台灣的條件明顯更勝一籌。」

第三訊號，半導體與汽車零組件等 232 關稅，台灣拿到「最優惠待遇」。王婉諭認為，這是最關鍵的一點，未來美國不管和哪個國家在半導體、汽車零組件上談到更好的稅率，台灣都能直接適用，大大降低了企業的不確定性，因為企業最怕的不是成本，而是不知道明年、後年規則會不會突然改變。

王婉諭說，雖然大家都希望關稅是 0%，但在現在的國際局勢下，這根本就不現實。真正的關鍵是，「在所有國家都有關稅的前提下，台灣不能輸在起跑基準線」，關稅成本最後很可能會被分攤到進出口商、企業，甚至消費者身上，既然台灣這麼仰賴進出口貿易，最重要的就是確保自己的條件，不比主要競爭對手差。

王婉諭強調，這份貿易協議，接下來就要送交國會審議了，誠懇呼籲朝野立委應該秉持國家利益、理性監督，讓國家可以成為產業的後盾，讓台灣更多優秀的本土企業，可以走向世界。

