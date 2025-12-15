台灣世展會攜手新光三越台南西門店 為弱勢兒募集200份聖誕心願禮物





台灣世界展望會今年再度與新光三越台南西門店攜手合作，於館內設置「聖誕心願樹」，活動自11月21日至12月8日，邀請民眾認領聖誕心願卡，共同完成 200份聖誕心願禮物。透過一份小小的祝福，讓孩子與家庭在歲末時刻感受真實而溫暖的陪伴。

今年許多孩子在心願卡上寫下了他們最真誠的期待。有的孩子希望收到面膜，不是為了自己，而是想送給辛苦工作的媽媽，「讓媽媽可以變漂亮一點，休息一下。」也有孩子希望能得到一輛新的腳踏車，因既有腳踏車老舊生鏽，騎著上學常常掉鏈子，只能停下來修理，他在心願卡上寫著：「如果可以有新的，我就不會再遲到了。」還有孩子許願想要一個捏捏樂玩具，只是因為班上同學都有，「只有我沒有，我也好想一起玩。」

這些看似簡單的願望，背後都藏著孩子對生活的渴望與一份小小的期待。今年藉由新光三越台南西門店提供的平台與民眾的支持，希望讓每一張卡片上的心願都能被溫柔接住，也讓弱勢家庭能在節慶中感受到來自社會的力量。

今年集結了多家企業與愛心社團，包括台灣荏原精密股份有限公司、台灣積體電路製造股份有限公司、台南東南扶輪社、台南鳳凰扶輪社、台南大員扶輪社、台南億載扶輪社、台南單車扶輪社、台南政大書城、SYB昇陽自行車、凃記平價小火鍋勝利總店、勝寶文教基金會、南光化學製藥股份有限公司、信德永益聯合會計師事務所、國際崇他台南社、漢民科技股份有限公司、億載同濟會、豬飼料柑仔店、轉圈圈藝文空間、雙品香酥豬排，共同響應聖誕心願禮物認領活動，一起點亮孩子那盞希望之光。台南華一扶輪社更進一步加碼，資助三名國內弱勢兒童，以穩定且長期的支持陪伴孩子們成長。

除了聖誕心願禮物募集活動，台南廚房有雞特別招待多納文化隊孩子至餐廳內享用美味餐點；湯姆熊歡樂世界台南西門店也提供免費遊戲代幣，讓孩子們在聖誕節前夕盡情遊玩、留下珍貴回憶，使這份祝福更加完整。

台灣世界展望會於歲末同步發起「紅包傳愛」活動，透過助學紅包、希望紅包、健康紅包、平安紅包四大面向，提供弱勢兒少與家庭在教育學習、培力支持、營養健康與急難特況上提供即時協助。

台灣世界展望會南區辦事處區處長林惠君表示，每一份紅包，都是對孩子最實際的支持。邀請民眾一起在歲末傳遞溫暖，成為孩子的力量，陪伴他們迎向更有希望的新一年。郵政劃撥帳號：01022760戶名：台灣世界展望會（請註明「紅包傳愛」）

