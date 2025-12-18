台灣世曦違規發獎金遭董座整頓 交通部：尊重公司治理

交通部強調，將持續以制度監督原則，強化公營事業公司治理，避免類似情形再發生。示意圖。（蔡明亘攝）

台灣世曦工程顧問公司董事長鄭運鵬發內部信指出，公司長年有違規發放獎金問題，經調查已追回數千萬元，違紀發放主管也調職，將與工會討論合理獎金計算及發放方式。對此，主管機關交通部表示，尊重公司治理，將要求相關制度透明化並確保資源使用合理，將以制度監督原則，強化公營事業治理。

交通部今表示，台灣世曦工程顧問公司為依法設立之公營事業，其獎金制度與經營管理，依法由公司董事會及經營團隊依公司法及相關規範辦理，交通部尊重公司治理機制及司法程序。

交通部說，注意到世曦公司已主動檢討並改善內部獎金與內控制度，作為主管機關將要求相關制度落實、制度化，確保公共資源使用的合法性、合理性與透明度，但不介入個案經營或獎金發放事宜。

交通部強調，將持續以制度監督原則，強化公營事業公司治理，避免類似情形再發生。

