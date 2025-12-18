台灣世曦長年爆違規發獎金 鄭運鵬整頓追回數千萬

民進黨前立委鄭運鵬今年7月出任台灣世曦工程顧問公司董事長。（本報資料照片）

民進黨前立委鄭運鵬今年7月出任台灣世曦工程顧問公司董事長，即著手改進工作環境、勞動條件及行政作業等。他17日以「董事長說明同仁對獎金的疑慮和方向」為題發出內部信，並表示公司內部獎金發放制度長年失序、違規發放，經調查已追回數千萬元獎金及不當薪資，違紀發放的主管也調職，後續將和工會討論合理的獎金計算與發放方式。

鄭運鵬在信中指出，他7月上任後，同仁關心「爭取業務獎勵」何時發放，經過世曦與中華顧問董事會後，向大家說明，過去幾年，政府從前瞻基礎建設開始擴大公共建設內需，台灣世曦在歷任管理團隊與同仁努力下，業績屢創新高，獎金總額也更寬裕。

鄭運鵬表示，台灣世曦是公營公司，須接受政府與國人高度監督，因此公司要有合法、合理、公平的獎金制度，讓同仁在員工與納稅人雙重身分考量下，都可領得抬頭挺胸、心安理得。

不過，鄭運鵬發現，過去幾年公司以「爭取業務獎勵」為名義，在未符合公司法規範的合法程序下發放個人及主管獎勵金，甚至演變成擅自匡列遠超過「爭取業務獎勵辦法」授權的獎金總額，為經過公司內部行政程序發放員工獎勵、沒有合理分配標準就發放主管獎勵、退休再回聘顧問不當領取主管獎勵、未經過董事會同意領取董事長業務獎勵等狀況，「總額和合理性遠超過董事會和會計制度的授權範圍，這些狀況，相信各位身為員工和納稅人都不能接受」。

鄭運鵬提到，這些獎金總額即使沒有上述的違規發放，也會在各位在職同仁的績效獎金中做更合理分配，但幾年發展下來，過去這種「追求以簽約金額來匡列獎金、自行發放」的做法，累積出許多未來長期困境，已造成未考量公司人力負荷，不斷超額簽約狀況，導致同仁高比例加班，未來數年公司也需大量進用新人才可能達成契約的最低要求，墊高未來人事成本、增加經營風險，每個案子都必須步步為營才能維持獲利，但是獎金已經發放出去。

鄭運鵬說，上述困境都和以人力腦力為成本核心的工程顧問業經營方式有所矛盾，這是現任經營團隊必須立即因應的業績陷阱。

經過數月調查、了解及追回，鄭運鵬表示，對於不符合公司法及中華顧問對世曦的監督要點的數千萬元獎金、不當薪資部分皆已全數追回，相關配合違紀發放的主管也調離職務，公司設置法務室和稽核室協助公司營運，也負責監督董事長職權行使，已向世曦與中華顧問董事會報告處理情形，兩個董事會同意授權世曦規畫後續的合理獎金發放辦法，公司會在董事會授權下，將與工會一起討論出合理的獎金總額計算與發放方案。

鄭運鵬提到，中華及世曦董事會均已同意「不追回歷年已發放給在職同仁總額將近5億元的爭取業務獎勵」，請各位放心，而各位原本預期第三、第四季發送的獎金，都會依制度回歸到本年度績效獎金總額內計算，在公司和工會達成共識，董事會同意後，世曦會有更完整透明的制度，感謝大家的貢獻與體諒。

對此，台灣世曦今表示，相關內容如董事長發給同仁內容，目前並無補充說明。

