台灣世曦 違規發獎金 追回數千萬 主管調職

台灣世曦公司。（本報資料照片）

台灣世曦工程顧問公司日前因中油三接二期浮報百億工程案，前董座施義芳、經理陳建中、工程部主管張欽森三人列被告，3人經檢察官偵訊後無保請回。7月出任台灣世曦工程顧問公司董事長的民進黨前立委鄭運鵬17日發出內部信，指公司長年違規發爭取業務獎金，調查後追回數千萬元，將與工會討論合理計算與發放方式。主管機關交通部表示，尊重公司治理，要求相關制度透明化並確保資源使用合理性。

鄭運鵬說明，台灣世曦是公營公司，過去幾年公司以「爭取業務獎勵」名義，在未符合公司法規範的合法程序下發放個人及主管獎金，包括未經內部程序就發員工獎勵、沒合理分配標準就發主管獎勵、退休再回聘顧問不當領取主管獎勵等問題，總額和合理性遠超過董事會和會計制度授權範圍，相信員工和納稅人都不能接受。

鄭運鵬提到，績效獎金也應合理分配，但近年追求以簽約金額來匡列獎金、自行發放做法，累積長期困境，造成未考量人力負荷，不斷超額簽約，導致員工高比例加班，未來還要進用新人，可能達成契約最低要求，將墊高人事成本、增加經營風險。

鄭表示，已追回數千萬元獎金，配合違紀發放主管也調職，將與工會討論合理發放方案，另董事會也同意不追回歷年已發放給在職同仁近5億元獎金，第三、四季獎金則依制度回歸年度績效獎金。

交通部回應，尊重台灣世曦治理機制及司法程序，作為主管機關將要求相關制度落實、制度化，確保公共資源使用合法、合理性與透明度，將以制度監督原則強化公營事業治理。