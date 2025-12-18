台灣世曦「違規發獎金」遭董座整頓 5億不追討！交通部：尊重公司治理

台灣世曦現任董事長鄭運鵬。翻攝自官網



台灣世曦工程顧問公司董事長鄭運鵬近日向員工發出內部信，坦言公司長年存在未依合法程序發放獎金的情形，經數月調查後，已追回不符合規定的獎金與不當薪資合計數千萬元，並將配合違紀發放的主管調離職務；至於歷年已發放給在職同仁、總額近5億元的「爭取業務獎勵」，董事會已同意不予追回。對此，主管機關交通部表示，尊重公司治理機制，將要求相關制度透明化並強化制度監督。

鄭運鵬今年7月接任世曦董事長，他在內部信中指出，上任後發現公司過去數年以「爭取業務獎勵」名義，在未符合公司法與內部行政程序的情況下，發放個人及主管獎勵金，甚至出現獎金總額超出授權範圍的情形，問題包括未經行政程序即發放員工獎勵、未訂定合理分配標準即核發主管獎勵、退休後再回聘顧問仍不當領取主管獎金，以及未經董事會同意領取董事長業務獎勵等，金額與合理性均已超出董事會與會計制度的授權。

鄭運鵬表示，經過調查、了解與追回程序後，凡不符合公司法及中華顧問對世曦監督要點的獎金與薪資，已全數追回，金額達數千萬元；相關違紀發放的主管亦已調離原職。公司同時設置法務室與稽核室，協助營運並負責監督董事長職權行使。

鄭運鵬指出，已將處理情形向世曦及中華顧問兩個董事會報告，並獲董事會同意授權世曦重新規畫合理的獎金制度。未來將在董事會授權下，與工會共同討論獎金總額的計算方式與發放方案，以建立更完整且透明的制度。

此外，董事會也決議，不追回歷年已發放給在職同仁、總額近5億元的爭取業務獎勵。員工原本預期於第三、第四季發放的獎金，則將依規定回歸至當年度績效獎金總額內計算，待公司與工會達成共識並經董事會同意後再行發放。

對此，交通部回應表示，台灣世曦工程顧問公司為依法設立之公營事業，其獎金制度與經營管理，依法由公司董事會與經營團隊依公司法及相關規範辦理，交通部尊重公司治理機制及司法程序。

交通部指出，已注意到世曦公司主動檢討並改善內部獎金與內控制度，作為主管機關，將要求相關制度落實並制度化，確保公共資源使用的合法性、合理性與透明度，但不介入個案經營或獎金發放事項。交通部也強調，未來將持續以制度監督原則，強化公營事業公司治理，避免類似情形再次發生。

