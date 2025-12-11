台灣世界展望會公布弱勢兒少需求報告 6年成長25%

台灣世界展望會今天(11日)舉辦紅包傳愛記者會，並發布《2021-2024臺灣經濟弱勢兒少需求動態趨勢報告》，報告指出，在關稅與通膨的雙重壓力下，脆弱家庭承受的生活負荷急遽升高，經濟弱勢兒少的生存線倒退4年，展望會「最脆弱兒少」服務人次在2025年達3100人，兩年內上升94%，反映出孩子正面臨更艱難的生存挑戰。

台灣世界展望會會長李紹齡表示，這四年的報告指出臺灣在貧窮線以下每7.5個孩子，就有1人由展望會陪伴，有約2.2萬兒少家庭生活處在貧窮線邊緣、約3000名兒少並無父母或家人提供生活費，顯示臺灣現在在貧窮線以下的孩子需要幫助的越來越多，深度也越來越深，嚴重侵蝕孩子生存權與教育權，另外，以貧窮線來說，展望會陪伴的孩子在6年前平均是10個孩子有1個展望會陪伴，今年卻上升了25%，變化非常驚人。

廣告 廣告

展望會事工規劃部主任何冠廷從趨勢報告中，揭露兒少面臨的四大危機，像是孩子缺乏營養餐食、教育機會及職涯發展，有23%的受訪孩童表示為了省錢未吃飯，經濟壓力間接犧牲教育機會，、教育發展，經濟壓力間接犧牲教育機會，高達25%國中以上兒少決定畢業後不繼續升學，因此有高達26%的孩子採取半工半讀創四年新高、職涯支援中有28%的表示不知道將來想要從事哪種職業。因此更需要社會大眾的支持，讓他們可以在面對這個逆境裡面可以有更多的韌性與力量。

今年度代言人陳庭妮共同呼籲社會大眾，在歲末年終之際支持紅包傳愛活動，讓弱勢兒少有能力翻轉危機現況，吃飽穿暖、穩定就學、發展夢想，成為更好的大人。