台灣世界展望會助學傳愛 受助童實現夢想成為國中老師

〔記者羅欣貞／屏東報導〕「因為那時候展望會可以免費讀書，才開啟了我對閱讀的興趣！」，談起童年接受台灣世界展望會服務的那段日子，目前在高雄市擔任國中教師的「怡琴」眼神閃著光，回想那段艱辛歲月，她直言「如果沒有展望會，真不知道那段黑暗的日子該怎麼撐過來」。

來自屏東縣的怡琴，童年時期母親罹患重病、無法穩定工作，家中靠幫忙代工維生，收入僅能勉強支撐3個孩子的生活，日子拮据到生病都捨不得就醫，高中時一次嚴重腸胃炎，怡琴仍選擇忍耐不去急診。

最沉重的壓力，則落在每學期開學前的註冊費上，怡琴說，老師會把還沒繳費的名字寫在白板上，那時真的很害怕，所幸在最無助時，有人替她守住求學的路，國中時期開始收到展望會助學金，「助學金通常在開學前發放，就是那一口氣，讓我跟弟弟可以安心去上學」。

除了經濟支持，改變她人生的關鍵，是展望會提供的閱讀空間，怡琴回憶，那時候根本沒錢買書，但在展望會可以免費看各種類型的書，她真的超珍惜，每週都會騎超過半小時的腳踏車前往，只為不錯過每一次閱讀與陪伴的機會。

曾經服務過怡琴的社工許嘉琴表示，對怡琴印象很深刻，她當時就很認真，替家人著想，又很清楚自己的興趣與能力，立下將來能走廣播或當老師的夢想，那些年雖然辛苦，但她沒有因貧困自怨自艾，仍努力向上，終於實現夢想，令人感動。

台灣世界展望會屏東辦公室表示，每年農曆年前推動「紅包傳愛」行動，去年底怡琴在校慶時看到展望會的攤位，主動分享了自己的故事；盼社會大眾將祝福化為實際支持，一起用紅包撐起孩子們的童年與希望。

