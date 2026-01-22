台灣世界展望會攜手企業 以「紅包傳愛」撐起孩子的羽球夢

羽球場邊，阿聖媽媽目不轉睛地看著場上的孩子，語氣裡滿是堅定與驕傲；每一次揮拍的背後，是一位單親媽媽咬牙撐起家庭、陪伴孩子逐夢的身影。就讀國小五年級的阿聖（化名），與就讀國小一年級的弟弟、媽媽三人相依為命，媽媽從事清潔工作，微薄收入是家中唯一經濟來源，生活不易，卻始終支持孩子的學習與興趣發展。(見圖)

台灣世界展望會今(廿二)日說明，阿聖自小展現對羽球的熱情與天分，加入校隊後幾乎天天訓練，媽媽全力配合教練安排的作息與飲食，下班後仍趕到球場陪伴孩子。她笑說，孩子運動量大，我會準備滷蛋和小點心幫他補充體力，一家三口不是在訓練路上，就是在訓練場上，從不缺席任何一場比賽。訓練過程中，球拍等耗材負擔沉重，而台灣世界展望會自阿聖國小一年級起，就透過助學金與持續關懷陪伴他穩定學習。

廣告 廣告

經年累月的努力，讓阿聖在二○二五港都群岳盃全國羽球分齡錦標賽拿下國小五年級男雙冠軍，更榮獲二○二五全國青少年羽球錦標賽年度總排名第一名，傑出表現獲展望會「兒少發展優異表現獎勵金」肯定。媽媽說，真的很謝謝展望會，幫我們分擔很大的壓力，孩子才能安心讀書、繼續打球。而過去服務阿聖的展望會社工、現任督導錢玉則表示，阿聖的努力與進步，展現滿滿的勇氣與毅力；輸贏不重要，重要的是持續嘗試、不放棄的心！

每一份穩定學習與每一次站上球場的機會，背後都是社會溫柔支持的力量。台灣世界展望會每年歲末推動的「紅包傳愛」行動，邀請社會大眾將祝福化為實際行動，陪伴弱勢兒少逆境向上，多年累積的正向故事吸引企業持續以「助學紅包」回應孩子最迫切的學習與成長需求，包括協勝發鋼鐵廠股份有限公司捐助助學紅包十五萬元、私立威士頓幼兒園與私立萬丹培正幼兒園攜手響應募集十三萬二千三百五十五元、明安國際企業股份有限公司愛心同仁捐助十一萬一千三百元、太原工程有限公司與銘騰工業股份有限公司亦各捐助十萬元，共同為孩子鋪出穩定就學的道路。

這些資源將實際投入孩子的註冊費、學習所需、才藝與潛能培育及家庭支持中，透過社工長期陪伴，確保每一份捐款都用在最需要的地方，許多家庭因這些紅包，在艱難時刻得以堅持下去。