台灣世界展望會攜手佐茂企業 擴大實習機會、陪孩子成長

「小勻（化名）真是一等一的優秀」！高雄鋰電池模組大廠佐茂公司董事長葉秋枝臉上滿是肯定；台灣世界展望會「有Young學樣」職涯探索方案，帶領服務的二十八位青年走進企業現場，透過參訪與職涯體驗幫助大孩子探索興趣、提升就業競爭力，其中二位青年因此主動爭取實習機會；今年七月起，高雄受助童小勻進入佐茂擔任工讀生，以穩定、積極又細心的表現受到企業高層讚賞，公司更表明，孩子只要願意努力，畢業後我們很樂意讓他直接轉正！(見圖)

台灣世界展望會今(廿七)日說明，任職期間，小勻也分享自己在佐茂的真實感受，他形容這是一間「很有愛」的公司，工作內容清楚、同事好相處，主管更會親自進廠了解狀況、參與討論，讓他感受到被重視與支持。小勻說，這段實習不僅讓他的細心度與專注力大幅提升，也透過與前輩的合作，學習用不同角度思考與解決問題，成為他珍貴的成長養分。

葉秋枝董事長分享自己多年參與公益的原因，是來自大學時期一位摯友的生命見證。那位好友家境貧困，因公益團體的協助才得以順利完成醫學院學業，這段故事讓她相信「一個機會，真的可以改變一個孩子的一生」，她回憶成長過程中許多默默幫助過她的人，這些力量讓她立志「若有能力，也要成為他人生命中的光」。而她與展望會的情誼則源自任職水利局的父親，自小將珍惜水資源的價值深植家中，為了紀念父親，她以父親的遺產支持展望會的水資源方案，「能讓孩子喝到乾淨的水，就是最好的紀念」。

佐茂長期投入弱勢兒少的實習與工讀支持，企業內部同仁始終以「一家人」的態度陪伴孩子成長。資深製造部經理陳淑貞分享，年輕孩子們在職場上常會遇到挫折，需要被傾聽與適時引導，因此她的角色不僅是管理出勤，更像是孩子們的「心靈導師」。在她既嚴格又溫柔的帶領下，孩子逐漸建立責任感與禮貌態度，也在工作中培養自信。未來，她期望進一步栽培更多表現優異的孩子成為籌備幹部，讓優秀的台灣青年在國內找到發展舞台。

管理部課長梁琬青則近距離陪伴孩子們的生活與學習，深知他們的家庭環境較辛苦，盼望透過穩定工讀機會減輕他們的經濟壓力，使他們能安心就學；她也強調佐茂的工作氛圍友善，同仁之間互相關心、提醒，努力營造讓孩子感受到被接納、被支持的環境，要讓企業成為他們成長的安全基地。

「佐茂不只提供一份工作，更希望成為青年成長的力量，讓他們在邁向未來的路上不再孤單」，若企業能在制度之外，給予孩子多一份同理與陪伴，他們就能在這樣的支持下找到方向、看見希望。

台灣世界展望會會長李紹齡強調，許多弱勢家庭孩子邁入職場時，身邊較缺乏大人的諮詢、引導，例如不知道該如何請假、該如何表達與溝通等，一般孩子習以為常的事，對他們而言可能是很大挑戰，因此展望會期盼與更多企業攜手，以更實際的方式為孩子打造「安全起步的第一份工作」。台灣世界展望會邀請社會大眾一同支持，讓更多困境中的家庭感受到陪伴的力量與希望。更多相關資訊請電洽市場行銷處高雄辦公室○七-七二二三六○八分機六六。