台灣世界展望會攜手誠品書店、岡山樂購、明安國際 讓弱勢孩子願望成真

在歲末年終的節慶氛圍中，台灣世界展望會攜手誠品書店、岡山樂購廣場與明安國際企業股份有限公司共同發起「聖誕心願禮物募集計畫」，邀請大眾在充滿盼望的季節裡，以實際行動陪伴經濟弱勢家庭的孩子，讓那些看似微小、卻在孩子心中無比珍貴的聖誕願望，有機會真正被看見、被成全。(見圖)

台灣世界展望會今(十四)日說明，走進誠品門市，今年的「一書一希望」公益募書活動讓聖誕樹成為最溫暖的風景，枝枒上掛的不是傳統禮物，而是一張張充滿童心的「書籍認購卡」，上頭寫著孩子們的小心願；這次南區五間門市共募得二百七十本書籍，將送至台南、高雄與屏東的孩子手中。

民眾看著這些心願卡，彷彿看見孩子臉上收禮時滿足的表情，有認購人看見孩子想要同系列書籍，便一口氣買下全套；也有人在祝福卡上用心叮嚀「收到禮物要慢慢看，不可以熬夜喔」；另一位認購人則寫下鼓勵「希望你未來也能朝夢想前進，並把愛分享下去」。

連續三年合作愛心禮物認購活動的岡山樂購廣場，今年目標為募集五十份聖誕禮物，許多帶著孩子購物的家長看了都忍不住停下腳步，一起為遠方素未謀面的孩子挑選最實用的聖誕禮物。

與展望會合作邁入第五年的明安國際企業持續熱烈響應，三十份由孩子親自寫下的心願禮物迅速被員工全數認購，有人為孩子挑選錄音器材，希望幫助提升學習；有人選購手錶，只因孩子說「我希望不要再遲到」。這些微小而真實的願望，都被一一接住。

台灣世界展望會南區辦事處區處長林惠君表示，對弱勢家庭而言，聖誕禮物是難以負擔的額外開銷，但孩子心中那份小小的期待值得被珍惜；從孩子寫下心願卡、認購人挑選卡片，到親自準備並包裝禮物，再由社工送到孩子手中，每一份禮物不只是物質，更代表著信心、鼓勵與支持。

林惠君分享，有孩子因收到畫畫組重新點燃對學習的熱情，也有人因收到運動用品立下「我要更努力練習」的心願，這些都是愛所帶來的改變，邀請更多民眾捐款支持孩子的成長之路！更多資訊請電洽市場行銷處高雄辦公室○七-七二二三六○八分機六六。