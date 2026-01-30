台灣世界展望會籃海計畫東區季中錦標賽熱血登場

台灣世界展望會舉辦「籃海計畫東區季中錦標賽」，邀集全台八支球隊、一百六十名青少年球員齊聚花蓮，在球場上切磋球技。(世展會提供)

記者林中行／花蓮報導

台灣世界展望會三十至三十一日舉辦「籃海計畫東區季中錦標賽」，邀集來自宜蘭、花蓮、台東、基隆、桃園、苗栗、新店等地共八支球隊、一百六十名青少年球員齊聚花蓮，在球場上切磋球技、爭取榮譽，也展現長期訓練與陪伴所累積的成長成果。

花蓮縣政府北區服務中心主任張治華表示，台灣世界展望會長期深耕弱勢兒少服務，透過運動教育為孩子打造正向成長的舞台，同時勉勵參賽球員在比賽中勇於挑戰自我、學習團隊合作與彼此尊重，將球場上的拚搏精神轉化為面對未來人生的力量。

台灣世界展望會表示，籃海計畫自二０二一年推動以來，秉持「運動翻轉教育、運動翻轉生命」的核心理念，結合專業教練指導與社工陪伴，為經濟弱勢家庭青少年提供安全且充滿支持的成長環境。

台灣世界展望會東區辦事處區處長李玉明表示，季中錦標賽不僅是競技舞台，更是孩子被看見、被肯定的重要時刻，每一次上場，都是孩子為自己累積信心、學習承擔與合作的關鍵經驗。

世展會東區辦事處表示，參與籃海計畫五年的小軍，正是陪伴成果的真實見證。他由阿嬤一手帶大的他，家庭資源有限，為了追尋籃球夢想，每天騎單車、轉搭火車十公里上學與練球。

目前在教練與社工陪伴下，逐步建立自信與責任感，如今已成為球隊助理教練，主動協助帶領學弟妹進步成長，將自身歷程轉化為陪伴他人的力量，也因練球與阿嬤的關係更加緊密。

李玉明強調，未來將持續透過籃海計畫，陪伴孩子在運動中找到歸屬感與自信，培養面對挑戰的勇氣，讓生命的正向發展在球場內外不斷延續。