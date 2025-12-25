台灣世界展望會紅包傳愛助學行動 啟動

台灣世界展望會呼籲社會大眾於歲末響應紅包傳愛助學行動，支持孩子安心就學。（記者方一成攝）

在通膨與經濟震盪下，經濟壓力衝擊弱勢家庭生計，也動搖孩子的學習基礎。台灣世界展望會指出，經濟弱勢兒少的就學穩定度正面臨嚴峻挑戰。去年度服務數據顯示，平日即有三一八五名兒少三餐不固定，寒暑假更飆升至四五二五人，基本生活不穩，學習也難以持續。台灣世界展望會呼籲社會大眾於歲末響應「紅包傳愛」助學行動，支持孩子安心就學，不因貧窮中斷學習，為未來累積改變生命的力量。

阿富自幼成長於單親家庭，母親獨力扶養兩名孩子。成長過程中，展望會提供的學費補助、營養關懷與成長營會，成為他安心求學的重要後盾。阿富回憶：「那時候沒有感受到太多經濟壓力，辛苦都在媽媽身上，我只告訴自己，要把該做的事做好。」在穩定支持下，他養成自律與堅持，順利考取台大法律系，也立志未來成為清寒孩子的後盾，在求學與人生探索中逐步累積自信與方向。

畢業後，阿富原本立志考取律師資格，要為展望會提供免費法律諮詢，回饋曾經接住他的力量。當夢想未能如願，他曾向一路關心他的社工員道出「抱歉」。然而，阿富的人生沒有停在挫折裡太久，轉而投入聽力輔具服務與自媒體經營，補足醫學與聽力專業，找到真正熱愛、也能實際幫助人的工作。阿富說：「找到讓你開心的事，努力去做，不要讓自己後悔！」如今，他選擇回到起點，成為展望會資助人，付出關懷分享給下一位孩子。

台灣世界展望會中區辦事處區處長胡婉雯今（二十五）日表示，雖然家庭經濟壓力沉重，仍有五十六％的弱勢兒少盼望至少學業不中斷，也有不少兒少選擇打工，為的是「替未來做準備」、「累積儲蓄」，顯示經濟弱勢兒少並非被動接受命運，更抱持積極為未來投資的上進心。這也是世界展望會持續透過各項輔導金、就學扶助金、青少年自立預備與職涯培力方案介入的重點，在陪伴的同時也提供實際支持，為孩子減少擇業限制和拓展更多未來方向。

台灣世界展望會呼籲社會大眾重視兒少生存與學習的需要，響應「紅包傳愛，讓孩子成為更好的大人」行動，在歲末捐出一份紅包，幫助孩子穩定就學、營養，安心生活，更有希望；或選擇每月2000元資助一名兒童，以長期陪伴的方式，支持孩子在成長的關鍵階段不中斷學習、不放棄夢想。

台灣世界展望會相信，當孩子被穩定接住，就有機會長出力量；當教育不再因貧窮而中斷，孩子便能一步步成為對家庭、對社會有貢獻的人才。邀請社會大眾在新年之際，用行動陪伴孩子走向未來，讓孩子成為更好的大人。捐款專線：○四○-二三七五-一二六二分機五○四。