台灣世界展望會「籃海計畫」屏東開訓爆滿

屏東籃海開訓說明會熱鬧非凡，家長與學員擠滿教會現場

「準備好了嗎？捷雷雲豹隊，加油、加油、加油！」隨著整齊的口號響起，2025年台灣世界展望會「籃海計畫」正式開跑。隸屬屏東地區的捷雷雲豹隊，於光復節連假首日在長治鄉百合谷川長老教會舉行開訓說明會，現場學員與家長聚集近50人，年齡橫跨國一至高二，包含14名新生。活動不僅介紹新年度的訓練方向與球隊目標，也邀請家長共同參與，了解孩子未來一年的訓練與學習安排。許多家長驚訝於展望會不僅教孩子打球，更重視品格教育與學業表現，讓他們深感安心與肯定。

新生全力迎戰前測，拚上場資格展現努力與決心

球場衝刺、課堂不掉隊！家長讚：孩子自律力滿分

籃海計畫強調「球技與學業並重」，球員除必須穩定出席訓練外，每次段考須有三分之二以上科目及格或成績須較前次進步，未達標將暫停上場，這項制度在開訓說明會上引起家長熱烈回響。「不要說孩子，有時連家長都難以自律。看到展望會以運動結合課業很感動！」國二新生小苗(化名)的爸爸表示，透過明確的獎懲機制，孩子不僅學會自律，也從中培養責任感。另一位國三球員小綱(化名)的母親分享，孩子自國二起就熱愛籃球，「很感謝展望會與社工的推薦，讓孩子有機會加入球隊追夢，在團隊中學習面對挑戰與挫折。」她笑說，相信透過籃海計畫，孩子不僅能提升球技，也能在與他人切磋中開拓眼界、學到更多，並期待孩子在課業、態度與情緒管理上都能逐步成長。

球員之間也展現積極學習的態度。已有一年球隊經驗的阿御(化名)很期待新血加入：「不同的人有不同的優點，可以彼此學習，也能交到更多志同道合的朋友。」新進球員金金(化名)則為自己設定明確目標，希望能在訓練中爭取佳績、持續進步。球隊教練、同時擔任來義高中籃球隊總教練的江肯杰指出，今年有許多第一次參與球隊的孩子，「對這些新生而言，最重要的不是比賽成績，而是學會和夥伴合作、在訓練中找到自己的節奏，從中培養信心與熱情。」

開訓首日進行體能前測，教練掌握每位學員的實力與潛力

表現優異可獲推薦升學或實習，助孩子提前探索未來

今年計畫也特別新增球員培力服務，針對國三與高三即將離隊的學生提供職涯探索與實作機會。表現優異的國三球員將獲推薦進入高中校隊升學；高三球員則有機會進入體育相關產業見習，全國共10個名額，讓孩子提前了解未來方向，累積實務經驗。這項新措施不僅鼓勵青少年「投資自己」，更幫助他們在運動場外也能為人生下一階段做好準備。「籃海計畫」自2022年啟動以來已成立 16 支球隊，服務超過 880 名青少年。距離明年2月的季中錦標賽不到三個月，球員們正積極備戰，也在團隊中找到彼此支持的力量。展望會期盼更多社會大眾一同加入，成為孩子追夢的最佳隊友，陪伴他們在球場與人生中都成為自己的MVP。

撰文、攝影／台灣世界展望會