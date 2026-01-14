台灣世界展望會 陪弱勢家庭在逆境中站得更穩

台灣世界展望會舉辦「親子 STEAM 科學一起玩」親子共學活動，父子三人透過動手實作一同學習，在互動中累積親子回憶，爸爸也從中獲得成長。

「看！不同顏色的光打在一起，照在手上的影子就不一樣了，有看到嗎？」在台灣世界展望會「親子STEAM科學一起玩」親子共學活動中，宸宸爸爸一邊操作實驗，一邊耐心向孩子解說科學原理。由單親爸爸帶著兩名小男孩參與活動的互動畫面，專注又投入，也吸引了社工的目光。

負責服務的社工金恩分享，宸宸爸爸在得知活動資訊時，立刻表達參加意願，「他一直希望孩子能接觸學校以外的學習，但礙於經濟考量，過去很少有機會。」因此當知道展望會提供相關資源後，爸爸毫不猶豫地把每週六上午空下來，只為多陪孩子學習、探索世界。活動中，父子三人全程投入，爸爸甚至比孩子更專心，讓人感受到他對陪伴孩子成長的珍惜與渴望。

父親獨自撐起家庭生計，返家後仍耐心陪伴孩子完成課業，用心參與孩子成長的每個階段。

一場突如其來的變故 父親一肩扛起照顧與生計

這份陪伴的背後，承載著沉重的生活壓力。宸宸媽媽因重大身心狀況，長期入住長照機構，經濟與照顧責任全落在爸爸一人肩上。宸宸爸爸從事藥商相關工作，需頻繁往返南部與東部地區，收入扣除房租及媽媽照護費用後，還支應兩名年幼孩子的生活與教育開銷。為了親自照顧孩子、成為他們最穩定的依靠，宸宸爸爸幾乎排除所有假日加班與非必要的出差行程，選擇把時間留給孩子，「能多陪孩子一點成長，是最重要的事。」他說。

服務過程中，社工觀察到宸宸是個善解人意且富有想像力的孩子，常利用家中閒置物品動手創作機器人、直升機，與弟弟感情親密，兄弟倆目前皆穩定就學、適應良好。社工也特別提到，宸宸爸爸的親職投入令人印象深刻，不僅一肩承擔照顧與生計責任，更積極陪伴孩子的學習與成長，是一個努力撐住家庭、不向困境低頭的父親。

父子三人在壁畫前開心比手勢大笑，孩子露出燦爛笑容，能感受到與爸爸共度時光的喜悅，也展現出親子關係的溫暖與緊密。

紅包傳愛 成為家庭走過難關的支撐力量

在展望會的陪伴下，宸宸一家逐步穩定生活節奏。透過每學期提供的助學金與生活物資支持，爸爸得以在兼顧工作的同時，讓孩子安心就學、穩定成長，也減輕了家庭在關鍵時刻的經濟壓力。這份支持，並非取代父親的努力，而是在他咬牙撐住家庭時，成為一雙接住他的手。

宸宸爸爸也坦言，人生一路走來並不順遂，但他選擇不放棄，希望在未來幾年重新站穩腳步。「有一天，我也想成為能幫助別人的人。」這是他給自己的期許。

台灣世界展望會每年年底透過「紅包傳愛」行動，向社會大眾募集象徵助學、平安、健康與希望的紅包資源，陪伴更多努力撐住家庭的父母，在新的一年走得更穩，也走得更長遠。

撰文、攝影／台灣世界展望會