台灣中低海拔咖啡5缺點 茶改場技術重塑風味

台灣咖啡栽培面積10多年來成長逾1倍，高海拔咖啡已進軍國際精品市場，但中低海拔咖啡卻因為粗糙、木質調口感以及甜度不足等5缺點，讓其市場發展性受阻。農業部茶及飲料作物改良場今天(24日)發表「咖啡香氣窨製技術」，讓中低海拔咖啡變身，且重塑各種風味，打造台灣具特色的咖啡價值鏈。

台灣咖啡消費市場每年達到新台幣800億，去年總進口量達到4.5萬公噸。咖啡在台灣深具市場潛力，農政單位也輔導農民種植，近10多年來，栽培面積從2007年的560公頃成長至2024年的1168公頃，但生產量僅有1千公噸，占總進口量2%。

台灣生產的高海拔咖啡，近幾年進軍國際精品市場，深受美國及日本消費者喜愛，但中低海拔的咖啡因有口感稀薄、粗糙、木質調性、甜度不足以及酸味呆板等5項缺點，然而台灣卻有超過6成的咖啡種植於中低海拔，面臨先天風味限制，也讓市場發展性受阻。

茶改場首創「咖啡香氣窨製技術」，透過「前處理、破壁及窨製」三階段技術鏈串連，植入符合台灣市場喜好的天然且獨特風味，讓台灣咖啡正式跨入風味、製程標準化以及商品高值化的新階段。茶改場場長蘇宗振說：『(原音)所以我們就用一些我們在茶葉上面的一些技術，包括我們怎麼把這些咖啡豆再去做一個水洗，讓豆子比較乾淨之後，再進到破壁的製程，讓它的細胞壁破了之後，再結合我們的窨製技術，把天然的香氣不只是coating在它的咖啡豆表面，更能夠深入到咖啡的細胞裡面，讓整個咖啡的原本香氣，可以跟我們外在需要導入的香氣，可以做非常天然的融合。』

茶改場目前導入天然國產水果像是柑橘及檸檬、花草包括玫瑰、桂花、野薑花及芳香萬壽菊等香氣，且搭配溫度、濕度與香氣吸附控制，讓香氣能精準定位至台灣咖啡風味輪架構，透過台灣咖啡輪向外界以及國際介紹台灣咖啡特色時，也更能提高消費者的辨識度。(編輯：宋皖媛)



