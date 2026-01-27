台灣中國一邊一國！張銘祐批楊植斗的吸票論根本踐踏民主

政治中心／綜合報導

針對國民黨台北市議員楊植斗日前於臉書發文指出，賈永婕不僅適合選台北市長，更說她能出馬換掉賴清德代表民進黨參選總統，肯定能爭取到超越4成的選票！對此，時事評論員、參選台北市中正、萬華選區議員的張銘祐表示，近期輿論出現一種令人不安的「政治評價新標準」：不談政策、不談責任，甚至不必面對治理成績，只要形象好、討喜、流量高，就能被吹捧成「橫掃選票的萬靈丹」。

張銘祐以反諷方式提出質疑：「如果按照楊植斗的邏輯，政治領導的評價只剩下能不能吸票，那既然蔣萬安被形容得如此厲害、如此國際型、如此能被包裝，是否也可以直接推薦他去選中國共產黨總書記？」他強調，這並非針對個人，而是要凸顯這套論述的荒謬，因為威權體制最擅長的正是形象工程、家世血統與包裝敘事；若政治不必回答民主、自由、人權等問題，只要擺拍、微笑、談願景就好，那套標準恰恰更像威權操作，而不是民主政治。張銘祐直言，這正是問題核心：「台灣不是中國，台灣的選舉也不該退化成偶像投票。民主選舉的目的，從來不是替某個形象最好的人加冕，而是讓人民在制度之內檢驗候選人的政策能力、治理責任與價值立場，並在權力交付後持續追究承諾與後果。」當公共討論被流量與人設綁架，政策就會被擠到邊緣，責任被稀釋，最後連政治人物自己都可能只剩「表演者」角色。

廣告 廣告

台灣不是中國！張銘祐批楊植斗的吸票論根本踐踏民主

北市議員參選人張銘祐，痛批議員楊植斗用反民主的方式在評論政治。（圖／翻攝畫面）

張銘祐批評，楊植斗一邊嘲諷民進黨的民主選擇，一邊卻用最反民主的方式在評論政治。「把國家領導人當成誰比較好賣的商品。這種邏輯不只是對賴清德的輕蔑，更是在踐踏台灣的民主制度。」因為民主不是市場行銷，國家領導也不是商品代言。張銘祐最後強調，與其幫楊植斗幻想誰可以「換掉誰」，不如先問一句更根本的問題。「你要的到底是民主國家的總統，還是威權體制裡的形象領袖？」如果政治評價真的不必政策、不必責任，只剩下擺拍、微笑、願景與流量，那被掏空的不是某一場選舉，而是台灣民主賴以運作的公共理性與制度信任。

台灣不是中國！張銘祐批楊植斗的吸票論根本踐踏民主

北市議員參選人張銘祐，痛批議員楊植斗用反民主的方式在評論政治。（圖／翻攝畫面）

原文出處：台灣不是中國！張銘祐批楊植斗的吸票論根本踐踏民主

更多民視新聞報導

蘇巧慧枯等中！傳藍本週協調新北人選 李四川：沒接到鄭麗文通知

楊登嵙預測2026：9合1選舉「火氣大」！

民眾黨想推不在籍投票 內政部示警「選務混亂」：恐需移轉8896種選票

