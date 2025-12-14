台灣中油僱員甄試 平均錄取率約12.34%

台灣中油僱員甄試，董事長方振仁（左二）等人巡視考場。

▲台灣中油僱員甄試，董事長方振仁（左二）等人巡視考場。

台灣中油公司昨（13）日舉辦114年僱用人員甄試第一試，在台北、台中、高雄3個考區共設有6個考場，報名人數總計有7,615人，首節考試有6222人到考，到考率81.7 %；預計錄取768人，平均錄取率約12.34%。

本次僱員甄試招考的對象為高中（職）以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限，共計招考20類別人員，第一試以筆試方式辦理，考試科目包括共同科目國文、英文2科（占總分30%）及各類別專業科目（占總分70%）。

台灣中油表示，為善盡國營事業照顧弱勢族群之社會責任，本次甄試循往例對原住民族及身心障礙人員加計筆試成績15%。此外，商請國家通訊傳播委員會提供監測設備在各考場協助監測，並指派專人使用隱形耳機偵測器及金屬探測設備於各考場巡查，以杜絕電子舞弊情事，同時維護考試公平。

本甄試第一試成績預定於115年1月7日開放網路查詢，並擇優通知應考人參加第二試（115年1月24日、25日）。參加第二試合格錄取人員，將依第一試及第二試總成績高低依序按志願分發至公司各單位訓練，訓練6個月期滿成績合格後正式僱用。甄試簡章及各項最新公告可在甄試網站（cpc114.twrecruit.com.tw）查詢。