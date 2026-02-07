▲台灣中油公司石化事業部舉辦迎新贈春聯活動，以實際行動喜迎農曆新年到來。(圖／中油石化事業部提供)

[NOWnews今日新聞] 台灣中油公司石化事業部於今(7)日上午，在高雄市林園區林園夜市，舉辦迎新贈春聯活動，邀請7位書法老師現場揮毫，免費致送春聯給林園地區鄉親，以實際行動喜迎農曆新年的到來，與民眾一同感受濃厚的新春氣息。

▲台灣中油公司石化事業部舉辦迎新贈春聯活動，邀請7位書法老師現場揮毫，免費致送春聯給林園地區鄉親，與民眾一同感受濃厚的新春氣息。(圖／中油石化事業部提供)

台灣中油公司石化事業部迎新贈春聯活動，是由中油公司石化事業部公關組經理龔介宇主持，林園區里政會主持洪進?，及以以石化事業部公關組人員與會，與民眾互動，並向鄉親們表達新年祝福，林園地區鄉親踴躍到場索取由7位書法老師現場揮毫的春聯，增添過年喜氣。

廣告 廣告

▲台灣中油公司石化事業部公關組經理龔介宇致詞。(圖／中油石化事業部提供)

中油公司石化事業部公關組經理龔介宇表示，中油公司石化事業部為迎接農曆新年的到來，乃舉辦迎新贈春聯活動，邀請7位書法老師現場揮毫，免費致送春聯給林園地區鄉親，與民眾一同感受濃厚的新春氣息。

活動現場氣氛熱絡，許多民眾一早便到場排隊等候。書法老師們專注揮筆，將新年祝福一筆一畫融入春聯之中，不同字體與風格各具特色，也讓前來索取春聯的鄉親在欣賞書法藝術之餘，更感受到傳統文化的魅力。

▲台灣中油公司石化事業部舉辦迎新贈春聯活動，邀請7位書法老師現場揮毫，免費致送春聯給林園地區鄉親，與民眾一同感受濃厚的新春氣息。(圖／中油石化事業部提供)

龔介宇說，此次迎新贈春聯活動，共準備1000份春聯，由王苡蘋、楊德勝、吳桂猛、劉仲、王小林、李進宗，以及王畯銨等7位書法老師在場揮毫書寫，書法老師們持續揮毫，毛筆與墨香不間斷，只為將滿滿祝福送到每位鄉親手中。

龔介宇指出，中油公司石化事業部期透過舉辦迎新贈春聯活動，能與在地居民分享濃厚的新春氣息，並盼藉由文化活動持續深耕地方，拉近與鄉親之間的距離，並祝福地方鄉親在新的一年，平安健康、事事順心。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

關懷弱勢傳社會溫暖！中油石化事業部舉辦歲末送溫情寒冬送暖活動

駿馬奔春福滿人間！公路局高雄市區監理所舉辦揮毫贈春聯活動

除舊佈新安全第一！高雄市勞工局舉辦大樓外牆清洗作業安全觀摩