台灣中油公司：24日起汽、柴油價格皆不予調整
記者李鴻典／台北報導
台灣中油公司今天表示，自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。
台灣中油公司說明，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各不予調整，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。
台灣中油公司表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年累計至10月底止，台灣中油共吸收約64.29億元。
更多三立新聞網報導
寒冬曙光乍現！年底前必將迎來好消息的四大生肖
中國抵制日本延燒！他曝一現象 網喊：希望禁止全世界
野生阿北的SOP又啟動 她喊：柯文哲樓下坐鎮！黃國昌主席大夢該醒了？
淡大第4支科研火箭「淡江二型」發射！射高7公里 航電驗證成功
其他人也在看
楊瓊瓔后里發水果月曆 阿北清晨5點多就來排隊
立委楊瓊瓔今天上午偕同台中市議員陳本添、邱愛珊等，到后里鎮安宮分送2026年水果月曆，600份水果月曆不到40分鐘就被民眾索取一空，其中，張姓阿伯每年都到場排隊領取，今天清晨5點多就到場排隊，拔得頭籌。立委楊瓊瓔、市議員陳本添、邱愛珊及后里鎮安宮主委張純賓等，今天上午8點在鎮安宮廣場發送水果月曆，索自由時報 ・ 2 小時前
安捷航空醫療專機金門落地爆胎 運安會調查：駕駛觸動左煞車踏板
去年安捷航空一架B-86002航班執行緊急醫療服務，返回並落地金門機場時爆胎，所幸無人傷亡，運安會公布調查報告指出，主因...聯合新聞網 ・ 2 小時前
男子手受傷的抱扭動嬰兒無法照X光 暖醫當「替身爸爸」解決難題
一名男子手受傷日前到台中清水安程骨科診所回診，他抱著扭動的嬰兒無法照X光，醫師嚴可倫接手抱嬰兒，並帶嬰兒隔窗看嬰兒父親，...聯合新聞網 ・ 2 小時前
最快明年上路！失智、癲癇發病強制審駕照 未通過將追回
公路主管機關經查核認汽車駕駛有失智、癲癇等疾病發作，應通知該駕駛人限期重新辦理駕駛執照資格，未通過者將強制追回駕照，違者上路重罰6萬，交通部目標2026年上半年開始實施。中天新聞網 ・ 2 小時前
大陸抵制赴日 每周減逾70航班
日本首相高市早苗的「台灣有事」言論，中國官方抵制赴日旅遊，中國民用航空網廿一日發文指出，中國航司大面積調整日本航線。目前...聯合新聞網 ・ 2 小時前
被沈慶京波及？沈春池基金會文馨獎遭撤 翟本喬提法條打臉文化部：為何略過這幾字
沈春池文教基金會原獲文化部第17屆文馨獎，18日收到文化部發文表示，基金會董事長沈慶京因遭檢察官提起公訴，依規定再次召開會議討論，決議撤銷基金會文馨獎獲獎資格。民眾黨國家治理學院主任翟本喬在臉書發文提出法條質疑，文化部略過「性別平等、勞工相關法令或其他」這幾個字，擴大定義，那這樣獎勵要點那條是不是要改成「違反任何法令」？翟本喬表示，文化部取消了沈春池文......風傳媒 ・ 2 小時前
駕駛注意！11/24起汽、柴油價格不調整
台灣中油公司自明（24）日凌晨零時起汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。中天新聞網 ・ 2 小時前
貓狗餵食憑感覺倒飼料？ 獸醫：台毛孩逾半數肥胖
毛孩餵食到底要怎麼一控制份量？每日吃多少、營養到底夠不夠？光點犬貓專科醫院院長林筱瑞表示，不少飼主習慣憑感覺餵食，忽略了...聯合新聞網 ・ 2 小時前
軍人到台中和平登山獨攀失蹤 與女友最後訊息「剩一公里下山」
現役軍人江姓男子前天到台中和平登山獨攀失蹤，他與女友最後互傳訊息說「剩一公里下山」，台中市警方和消防局昨天凌晨接到報案，...聯合新聞網 ・ 2 小時前
美國爆首例H5N5禽傳人死亡個案 石崇良：密切注意中
美國華盛頓州近期出現首起H5N5型禽流感人類死亡案例，引起外界關注。衛福部長石崇良表示，目前H5N5尚未有人傳人能力，傳播途徑僅限於禽傳人，疾管署會密切注意後續發展，但也提醒民眾在外應避免接觸禽鳥。疾管署指出，新型A型流感指季節性H1N1與H3N2以外，偶爾會出現人類透過動物感染的流感病毒，主要來源自由時報 ・ 2 小時前
危險！女癱軟路面男攙扶不動導致車回堵 警：喝醉
有民眾，昨天下午一點多行經台南中西區海安路二段時，目擊一名女子，癱軟在道路上，而一旁還有一名男性友人，試圖要將她攙扶上車，卻似乎攙扶不動，就這樣在道路上僵持許久，過程也造成後方車輛回堵，影片PO網，網...華視 ・ 2 小時前
桃園驚見「汽車版移動城堡」滑過街頭！網笑：車主霍爾？
生活中心／于士宸報導昨日（22）臉書社團《爆料公社》瘋傳一段離奇影片！桃園有民眾在大馬路上目擊一輛銀白色自小客車，外觀與一般轎車截然不同的是，該車車頭引擎蓋破損不堪、車門似乎還關不起來，更誇張的是，車頂綁滿家具、棉被等物品，凌亂程度宛如「汽車版移動城堡」。畫面曝光後，立刻成為全網焦點。民視 ・ 2 小時前
反共前線「馬祖」 軍事建設密度世界第一
專題組／報導馬祖和金門是台灣的反共前線，馬祖更是全國最晚開放的觀光地，直到1994年才開放民航機起降，讓台灣與馬祖兩地人民得以相互交流往來。其實，地處邊陲的馬祖原以漁業為主，直到國民黨政府撤退來台，緊鄰福州的馬祖頓時成為反共前線，軍方在馬祖29平方公里的土地上，開挖兩百多條坑道、超過四百個碉堡，軍事建設密度高達世界第一。對此，金門大學國際暨大陸事務系副教授劉名峰表示，馬祖在短時間內投入非常龐大的人力，「是軍事歷史上，很難看到的軍事構工」，也說明了當時的軍事態勢十分緊張。本週《台灣演義》推出〈反共保壘 馬祖史〉，帶您走進前線島嶼的戰地日常。週日晚間7點55分，敬請鎖定民視新聞台53頻道。民視 ・ 2 小時前
美語老師定居台灣！嘆「此生最後悔決定」狂列4缺點 眾人驚呆：好中肯
近日有位外國人在論壇上發文抱怨，自己來台灣旅遊後愛上台灣，決定在台灣定居，並在補習班擔任美語老師，然而實際定居後他卻直言「搬來台灣是我人生中最糟的決定」，點出台灣人雖然友善，但都是「有禮貌的疏離」，至於台灣年輕人他則評價「普遍沒什麼幹勁，整天活在網路世界裡」，長文曝光後許多台灣網友直言「滿中肯的」。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
曾經的奪冠功臣 道奇拜了6月TJ手術的昔日終結者菲利浦斯
今年完成世界大賽2連霸的洛杉磯道奇今（22日）再傳出球員異動，由於今天是大聯盟不續約（Non-tender）最後期限，他們確定不與今年6月剛動完TJ手術的前終結者菲利浦斯（Evan Phillips），但棒球事務部總裁Andrew Friedman仍強調，他們有意願再次簽回他。太報 ・ 1 天前
桌球》球王之戰！王楚欽輸球爆氣「頭槌球桌」全場驚呆
在大陸第15屆全國運動會（全運會）男子桌球團體賽決賽中，北京隊王楚欽與上海隊樊振東上演頂尖對決，被外界視為真正的「球王之戰」。最終樊振東以3比1獲勝，而王楚欽在落敗瞬間因情緒激動，竟將頭「狠狠撞向球桌」，這一幕迅速引發球迷熱議。中時新聞網 ・ 1 天前
這波冷空氣來真的！氣象署示警下週三氣溫大跳水 最冷時間曝
[Newtalk新聞] 今(22)日受東北季風影響，北部及東北部有雨，氣象署指出，明(23)日起水氣減少，各地天氣轉乾，氣溫回升。不過好天氣持續不久，下週二(11/25)起另一波東北季風南下，北台灣將再度轉濕冷，週三(11/26)低溫恐下探16度，民眾應留意氣溫劇烈變化。 根據未來降雨趨勢圖顯示，今(22)日東北季風增強，迎風面的北部、東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸及宜蘭降雨較明顯，中南部則維持多雲到晴。到了週日(11/23)，環境轉乾，東北季風減弱，全台降雨顯著減少，僅東半部有零星雨勢，是未來一週天氣最穩定的一天。週一(11/24)水氣稍增，東半部降雨機率略微提高，但整體仍屬舒適。 氣象署進一步強調，天氣轉折將出現在下週二(11/25)。屆時另一波東北季風增強，影響時間預計持續至週五(11/28)。這波冷空氣伴隨水氣較多，北部及東半部地區將轉為陰雨天氣，降雨範圍擴大，中南部雲量也會增多。 今(22)日北台灣整天濕涼，氣象署表示，未來一週溫度趨勢低溫約18至20度，高溫僅22度左右；中南部早晚亦涼。隨著週日(11/23)至週一(11/24)東北季風減弱，各地氣溫將明顯回升，北部新頭殼 ・ 20 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 2 天前
賴清德讚台灣人有錢有閒！他引韓國瑜金句狠打臉 網全暴動
韓國女團TWICE在高雄舉辦演唱會，總統賴清德21日表示，許多人不僅有錢而且有閒，可以還買演唱會的門票去觀賞，也代表台灣這幾年來的經濟進步，提供本土藝術創作者發揮的空間，引發爭議。有粉專直言比起賴清德，立法院長韓國瑜金句「莫忘世上苦人多」，到現在都還貼近老百姓。此話一出，湧入破千網友的大讚。中天新聞網 ・ 54 分鐘前