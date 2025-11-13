台灣中油及台灣Panasonic與崑山科大攜手辦永續論壇 產官學研菁英探討能源轉型

「2025淨零轉型．永續台灣論壇」匯聚產官學研界菁英，共同探討能源轉型與永續發展策略。（記者李嘉祥攝）

▲「2025淨零轉型．永續台灣論壇」匯聚產官學研界菁英，共同探討能源轉型與永續發展策略。（記者李嘉祥攝）

台灣中油公司與台灣Panasonic集團主辦、崑山科技大學承辦的「2025淨零轉型．永續台灣論壇」13日盛大登場，匯聚產官學研界菁英共同探討能源轉型與永續發展策略；論壇聚焦氫能應用、低碳運輸、AI減碳創新及綠能技術等議題，期以行動實踐2050淨零願景。

「淨零轉型．永續台灣論壇」自2018年起由台灣中油與台灣Panasonic集團與共同辦理迄今，雙方也積極配合政府能源轉型政策推動智慧綠能革新行動；台灣中油致力打造具經濟效益的重型氫能載具或氫電混和模式，未來可做為區域電網回供載具，展現從石化能源轉向綠色能源的具體行動；Panasonic則致力減少二氧化碳排放，透過多項技術與實證計畫，近期已完成「淨零碳排能源實證實驗（邁向 RE100 解決方案）」，逐步實踐企業碳中和責任，發揮永續影響力。

論壇邀交通部運輸研究所長黃新薰以「低碳運輸推動策略與成果」主題進行分享再生能源應用、儲能技術與企業節能管理的創新實踐；台灣氫能與燃料電池夥伴聯盟陳亮瑋專案經理以「台灣氫能燃料電池國內外應用現況與展望」為核心，探討如何透過氫能燃料材料創新，重塑產業鏈價值；群創光電智能創新自動化處長張幼銘以「AI賦能開啟產業永續創新」議題分享聚焦AI推動產品減碳應用如何成為永續轉型的推手；台灣中油綠能科技研究所陳錦坤副所長以「打造氫能基礎設施的第一哩路」分享以優油、減碳、潔能三大主軸推動淨零，發展氫能、再生能源、負碳排技術及新材料等新事業。

總統府沈榮津資政強調，淨零轉型不僅是環保議題，更是國家競爭力再造關鍵工程，綠色轉型正在重新定義全球產業秩序，台灣政府提出能源、產業、生活與社會四大轉型主軸，推動再生能源發展與綠色製造，展現邁向淨零決心，也肯定二家主辦企業與承辦學校推動能源轉型的努力，主辦企業呼應政府推動「能源轉型」與「產業淨零化」政策方向及展現企業對永續責任的高度承擔，承辦的崑山科大結合教育與產業模式，為台灣永續願景奠定基礎。

環境部資源循環署長賴瑩瑩說，環境政策是企業面對國際的護身符，台灣針對氣候極端災變、能源安全及國土城鄉韌性相互牽連課題進行討論，結合社會集體智慧應對各類型挑戰，也感謝台灣中油和台灣Panasonic 集團共辦論壇，邀產官學界專家學者專題交流。台灣中油與Panasonic集團兩大企業公司也共同討論環境能源永續發展現況與未來趨勢，專業貢獻與建言，協助政府確立國家減碳目標、整合落實行動，為臺灣的淨零轉型奠定重要基礎，期引領台灣企業走向源頭減量清晰的路徑，化為具體可行政策，促進資源永續循環的力量。

台灣中油總經理張敏指出，台灣減碳議題是公司重視的目標，身為台灣能源主要供應企業，除積極推動台灣能源有效利用及環境保護，也推動政府節能減碳政策，打造國內智慧綠能低碳環境，引領產業朝智慧節能及智慧綠能發展，持續配合政府淨零路徑。

台灣松下電器總經理黃政成說，台灣Panasonic集團與台灣中油辦理能源論壇多年，雙方積極推動綠能政策，並運用「節能、創能、儲能、能源管理」四大策略設定2050年「耗能＜創能」環境願景，透過完善環境管理考核機制，每月嚴格監控能源使用與碳排放狀況，確保達成減碳目標；在綠色產品發展願景上也持續響應集團的全球GREEN IMPACT承諾，透過擴大再生能源的運用、持續開發節能技術與產品等行動方針，落實2050年淨零轉型的目標與願景。

論壇最後綜合座談中，前科技部長楊弘敦、台灣中油總經理張敏及Panasonic台灣松下集團總經理黃政成，共同討論淨零碳排、ESG能源對策、減碳與經濟成長、能源政策和產業政策扣合企業永續等最前線方針，強調唯有將共融精神融入企業經營，對邁向創新淨零未來、創造永續價值有更深感觸並帶動更多產業一起成長，化氣候風險為綠色轉型契機，台灣才能真正邁向共榮共好的未來。

崑山科大校長李天祥表示，透過論壇與國內企業接軌，以結合產官學研方式共同研議，將教學、研究與服務全面鏈結聯合國永續發展目標，透過強化在地連結，2050年前達成校園碳中和、100%使用再生能源，響應並實踐永續願景。論壇結束後，由台灣中油、台灣松下Panasonic共同主辦的「第十屆2025綠色生活創意設計大賽」也將陸續展開活動，延續前九屆綠色生活創意設計大賽精神，期激發學子對「淨零碳排與智慧低碳生活」的創意與行動，並喚起社會對綠能價值的重視，為台灣的未來創造更多永續能量。