台灣中油大林煉油廠獲空品淨化獎項之殊榮

▲台灣中油公司大林煉油廠獲環境部空氣品質淨化區優良認養單位特優獎之殊榮。(資料照／記者黃守作攝)

[NOWnews今日新聞] 台灣中油公司大林煉油廠獲環境部空氣品質淨化區優良認養單位特優獎之殊榮，於今(26)日，由大林煉油廠副廠長陳福榮到台北市環境部會議中心，接受環境部政務次長謝燕儒頒獎表揚，以對大林煉油廠在環境保護上的付出給予高度肯定，並期盼未來透過公私攜手合作，集結力量與資源，共創永續的綠色家園。

▲台灣中油公司大林煉油廠獲環境部空氣品質淨化區優良認養單位特優獎之殊榮，由環境部政務次長謝燕儒(左)頒發獎牌，由大林煉油廠副廠長陳福榮(右)代表受獎。(圖／中油大林煉油廠提供)

環境部空氣品質淨化區優良認養單位頒獎典禮，是由環境部政務次長謝燕儒主持，環境部大氣環境司司長黃偉鳴等人，以及受獎單位代表與會。

台灣中油公司煉製事業部大林煉油廠廠長許信豐表示，大林煉油廠長期投入當地環境維護，認養並積極參與高雄市社會教育館環境管理，以提升區域空氣品質，透過綠化作業，不僅提供休憩場所，更讓民眾能夠在繁忙的生活中放慢腳步，欣賞大自然的美好，感受綠意帶來的治癒能量。

▲台灣中油公司大林煉油廠獲環境部空氣品質淨化區優良認養單位特優獎之殊榮，由大林煉油廠副廠長陳福榮(右2)代表受獎。(圖／中油大林煉油廠提供)

許信豐說，此次大林煉油廠在眾多的認養單位中，以穩健的投入與卓越的成果脫穎而出，獲得環境部114年空氣品質淨化區優良認養單位特優獎之殊榮，實對該廠在環境保護上的付出給予高度肯定，並期盼未來透過公私攜手合作，集結力量與資源，共創永續的綠色家園。

許信豐指出，此次獲獎不僅是一種肯定，更提醒大林煉油廠肩負社會責任，未來也將秉持中油公司核心價值，在既有的成果基礎上，持續推動環境友善行動，擴大正向影響力，建立永續發展之生活環境。

