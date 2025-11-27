台灣中油澄清：三接沉箱混凝土均符合規範 並經第三公正單位鑑定品質無虞

台灣中油澄清三接沉箱混凝土均符合規範。

針對媒體報導質疑三接沉箱工程混凝土運送時間過久致硬度不足一事，台灣中油今（27）日嚴正澄清，三接沉箱工程均依公共工程委員會規範施作，無論混凝土材料強度設計、化學摻料添加、運送時間及現場檢、試驗機制，均符合前揭規範，並無報導所述運送逾時造成硬度不足的情形，呼籲外界勿以訛傳訛，傳遞不實訊息。

本案契約明定，施工須遵循公共工程委員會施工綱要規範第03050章〈混凝土基本材料及施工一般要求〉辦理，混凝土自加水攪拌開始，若未添加化學摻料，應於 90 分鐘內完成澆置；若有添加化學摻料，時間則可延長至 120 分鐘。三接工程所使用之沉箱混凝土均有使用 Type G 化學摻料，運送與施作時間皆符合規定，並無媒體所稱需控制在 45 分鐘內之要求。三接沉箱工程混凝土係由具優質混凝土(GRMC)驗證之預拌廠供應，廠址位於觀音及內湖，運送時間約45 至 60 分鐘，不僅符合契約規範，現場偶有因非運送時間造成超時情形，亦均依規定採退料方式處置，報導所載「自楊梅廠運送」與事實不符。

三接沉箱澆置期間，皆由專業顧問公司全程監造，每 120 立方公尺抽樣檢驗混凝土強度與坍度，並委託具 TAF（財團法人全國認證基金會）認證的實驗室進行試驗，歷次結果皆符合規範要求。針對因外力碰撞造成沉箱局部剝落的情況，台灣中油為求謹慎，委託第三方公正單位新北市土木技師公會鑑定，依公會評估決定鑽心位置及數量，共計鑽心66顆試體，試驗結果皆符合規範，確認品質無虞。

台灣中油再次強調，三接工程自規劃、施工、監造及檢驗均依相關規定辦理，所有施工紀錄、混凝土配比、材料來源及試驗結果均有紀錄可供查證。台灣中油戮力推動第三座液化天然氣接收站建設，以最嚴謹的態度進行工程把關，工程品質絕不允許妥協。