台灣中油與聯華林德合作 2座加氫站正式啟用

（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）中油高雄楠梓加氫站及聯華林德樹谷示範性加氫站今天舉行啟用典禮，台灣中油董事長方振仁表示，這是展現公、私協力推動氫能產業的決心跟成果；未來中油也會配合政府政策，逐步在各地布站。

台灣中油公司與聯華林德氣體公司今天在中油高雄楠梓加氫站舉行啟用典禮，宣告中油高雄楠梓加氫站及聯華林德樹谷示範性加氫站2座站點正式啟用。

台灣中油董事長方振仁表示，中油以供應國內能源穩定為職責，聯華林德則長期深耕工業氣體與氫能的技術發展，這次雙方合作，共同為國內加氫站投入資源及完成相關建設，如今2站同步啟用，展現公、私協力推動氫能產業的決心跟成果。

方振仁說，高雄楠梓加氫站1天可為7輛大巴加氫，可同時滿足700bar及350bar氫燃料電池車的需求，服務對象包含巴士、貨櫃車、卡車等。未來中油也會繼續配合政府政策，並與地方政府合作，逐步在台灣各地布站，增加據點和站點。

聯華林德氣體董事長歐文（Peter Owen）表示，氫能已成為台灣能源轉型不可或缺的重要選項，聯華林德深耕工業氣體超過30年，從氫氣生產延展到能源技術與應用服務，希望促成完整氫能生態系，並協助台灣更有效率地邁向減碳目標。

歐文表示，今天啟用的2座站點，象徵台灣氫能載具正式跨入實際營運的新階段。聯華林德樹谷示範性加氫站初期以非營利的任務為主，作為技術測試、前瞻應用與跨界合作的開放平台，未來將視需求發展成商用站。（編輯：陳清芳）1141211