台灣中油、台灣Panasonic舉辦永續論壇 聚焦氫能、AI與綠色創新
【互傳媒／記者 陳祺昌／台南市 報導】台灣中油股份有限公司與台灣Panasonic集團共同主辦、崑山科技大學承辦的「2025淨零轉型．永續台灣論壇」匯聚產官學研界菁英，共同探討能源轉型與永續發展策略。論壇聚焦氫能應用、低碳運輸、AI減碳創新及綠能技術等議題，期以行動實踐2050淨零願景。總統府沈榮津資政肯定主辦與承辦學校在推動能源轉型上的努力，並強調淨零轉型不僅是環保議題，更是國家競爭力再造的關鍵工程。
本屆「2025淨零轉型．永續台灣論壇」，自2018年台灣中油股份有限公司與台灣Panasonic集團與共同辦理能源論壇至今，雙方積極配合政府能源轉型政策，持續推動智慧綠能革新行動。台灣中油近年致力於打造具經濟效益的重型氫能載具或是氫電混和模式，未來更可以做為區域電網回供的載具，展現從石化能源轉向綠色能源的具體行動。而Panasonic致力於減少二氧化碳排放，透過多項技術與實證計畫，近期已完成「淨零碳排能源實證實驗（邁向 RE100 解決方案）」，逐步實踐企業碳中和責任，發揮永續影響力。
總統府沈榮津資政致詞表示氣候變遷是全人類共同的挑戰，從《巴黎協定》到COP30，世界各國都在加速推動能源轉型，台灣政府也提出能源、產業、生活與社會四大轉型主軸，推動再生能源發展與綠色製造，展現邁向淨零的決心。淨零，不只是環保議題，更是國家競爭力再造的工程，綠色轉型正在重新定義全球產業秩序，誰能率先掌握減碳技術與人才，誰就能在新時代中占得先機，淨零轉型不止是口號，而是一場跨世代的革新，從減碳走向創碳價值，讓綠色成為國家新實力，讓永續台灣成為共同的驕傲。
行政院環境部資源循環署賴瑩瑩署長表示，環境政策是企業面對國際的護身符，台灣與國際接軌，針對氣候極端災變、能源安全、以及國土城鄉韌性相互牽連的課題進行討論，結合社會集體智慧，來應對各類型挑戰。從低碳到零碳，邁向2050淨零轉型的急迫性，永續未來將是刻不容緩的趨勢。感謝台灣中油股份有限公司和台灣Panasonic 集團共同舉辦 「2025淨零轉型．永續台灣論壇」，邀集產官學界專家學者進行專題交流，
台灣中油公司張敏總經理表示，台灣減碳的議題一直是公司重視的目標，身為台灣能源主要供應企業，除了積極推動台灣能源有效利用及環境保護，也積極推動政府節能減碳政策，打造國內智慧綠能低碳環境，天然氣作為國家淨零轉型的重要橋接能源，台灣中油已建構完整的輸配氣網路，未來透過北(觀塘)、中(台中)、南(永安及洲際)4座接收站分區供氣相互備援，可確保國家能源安全。引領國內產業朝向智慧節能及智慧綠能的發展，持續配合政府淨零路徑，在能源轉型的重要關鍵時刻，期以透過齊心努力，打造透明、安全、值得信賴的天然氣供應產業鏈，為我國能源安全、廉能治理及永續發展奠定堅實基礎。
台灣松下電器黃政成總經理表示，台灣Panasonic集團與台灣中油股份有限公司共同辦理「能源論壇」多年，至今雙方公司仍積極推動綠能政策，為台灣淨零碳排付出實際行動。在台灣提供橫跨生活家電、建築商用設備、系統解決方案、產業部材、居家內裝和營造建築等商品與服務的Panasonic，運用「節能、創能、儲能、能源管理」四大策略，設定2050年「耗能＜創能」的環境願景，透過完善的環境管理考核機制，每月嚴格監控能源使用與碳排放狀況，迅速反應調整，確保達成減碳目標。
崑山科技大學李天祥校長表示，很榮幸承辦本屆的「2025淨零轉型．永續台灣論壇」能與國內企業接軌結合產官學研的方式共同研議，將教學、研究與服務全面鏈結聯合國永續發展目標，透過強化在地連結、逐步接軌國際，2050年前達成校園碳中和、100%使用再生能源，響應並實踐永續願景。論壇結束後，由台灣中油、台灣松下Panasonic共同主辦「第十屆2025綠色生活創意設計大賽」也將陸續展開活動，本活動延續前九屆綠色生活創意設計大賽的精神，讓創造美好生活的核心精神從校園、城市開始深耕，激發學子們對「淨零碳排與智慧低碳生活」的創意與行動，喚起社會對綠能價值的重視，為台灣的未來創造更多永續能量。
