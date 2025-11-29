台灣中油：明（1）日起 汽、柴油價格皆不予調整

記者吳典叡／臺北報導

台灣中油公司今（30）日指出，自明（1）日凌晨零時起，汽、柴油價格皆不予調整，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.1元、95無鉛汽油每公升28.6元、98無鉛汽油每公升30.6元、超級柴油每公升25.5元。

台灣中油公司表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升皆不予調整。