台灣中油：明（19）日起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元

記者郭曉蓓／臺北報導

台灣中油公司宣布，自明（19）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升25.7元。

台灣中油表示，本週受伊朗政局動盪影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.8元及0.9元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。

台灣中油表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，114年台灣中油累計共吸收約64.44億元。調價後，實際零售價格以各營業點公告為準。

台灣中油公司宣布，明（19）日起汽、柴油價格各調漲0.8元及0.9元。（圖由台灣中油提供）