台灣中油：明（22）日起汽、柴油價格各調降0.4元

記者吳典叡／臺北報導

台灣中油公司今（21）日指出，自明（22）日凌晨零時起，汽、柴油價格各調降0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.4元、95無鉛汽油每公升27.9元、98無鉛汽油每公升29.9元、超級柴油每公升24.8元。

台灣中油公司表示，本週依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調降0.4元。

自22日凌晨零時起，汽、柴油價格各調降0.4元。（取自中油臉書）