台灣中油：明（29）日起汽、柴油價格各調漲0.4元

記者郭曉蓓／臺北報導

台灣中油公司宣布，自明（29）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.4元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升26.8元、95無鉛汽油每公升28.3元、98無鉛汽油每公升30.3元、超級柴油每公升25.2元。

台灣中油表示，本週受美國軍事干預委內瑞拉原油出口影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格每公升應各調漲0.4元，已低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)。

台灣中油表示，週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元)調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，今年累計至11月底止，台灣中油共吸收約64.44億元。調價後，實際零售價格以各營業點公告為準。

