台灣中油：明（9）日起汽油價格調降0.2元、柴油調漲0.3元

記者吳典叡／臺北報導

台灣中油公司今（8）日指出，自明（9）日凌晨零時起，汽油價格調降0.2元、柴油價格調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.6元。

台灣中油表示，本週受美國商用原油庫存下降影響，導致國際油價上漲。依油價公式及政府調降貨物稅調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，調價後，實際零售價格以各營業點公告為準。

自9日凌晨零時起，汽油價格調降0.2元、柴油價格調漲0.3元。（中油公司提供）