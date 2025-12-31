台灣中油：1月桶裝瓦斯每公斤調漲1元

台灣中油公司表示，為維持亞鄰最低價、適度調整反映成本，宣布自明（1）日凌晨零時起，家庭用液化石油氣(桶裝瓦斯)、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷價格每公斤各調漲1.0元；車用液化石油氣每公升調漲0.5元。

台灣中油強調，本次調整並未完全反映成本，未調足之處由台灣中油持續吸收成本。為配合政府穩定物價政策，國內液化石油氣售價自110年起長期未反映實際氣源成本，110年至113年液化石油氣產品累計吸收金額443億元、114年截至11月底液化石油氣產品累計吸收金額約108億元，爰115年1月適度調整液化石油氣價格。調整後，國內液化石油氣售價仍遠低於亞洲鄰近國家(日本、韓國)。