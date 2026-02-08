記者李鴻典／台北報導

台灣中油公司宣布，自明（9）日凌晨零時起汽油價格調降0.2元、柴油價格調漲0.3元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升27.2元、95無鉛汽油每公升28.7元、98無鉛汽油每公升30.7元、超級柴油每公升26.6元。

台灣中油：9日起汽油價格調降0.2元、柴油調漲0.3元。（圖／翻攝自經濟部網站）

台灣中油表示，本週受美國商用原油庫存下降影響，導致國際油價上漲。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油價格應各調漲0.7元及0.3元，惟為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星) ，汽油吸收0.9元。

廣告 廣告

台灣中油說明，本週依油價公式及政府調降貨物稅(汽、柴油每公升各共2元及1.5元) 調整國內油價，並持續以亞鄰國家最低價及平穩措施運作，協助穩定國內油價，115年累計至1月底止，台灣中油共吸收約 0.14 億元。

更多三立新聞網報導

林宅血案盡快跨過去？吳靜怡怒問柯文哲這件事

金釵周曉芸輸素人、民調潰敗 媒體人：黃國昌「咒術迴力」打到自己身上

驚訝賈永婕不知道林宅血案？胡采蘋：『知道』本身，就是向前走的開始

栽贓、污衊史明？吳沛憶：希望網路上流傳的《世紀血案》劇本不是真的

