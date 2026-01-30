即時中心／温芸萱報導

美國參議院外交委員會於當地時間29日，審議多項涉台法案，其中「台灣主權象徵法案」引發朝野激烈辯論。共和黨參議員克魯茲主張，應推翻長年禁令，讓台灣官員及軍人在美國官方場合可展示國旗與徽章；但也有議員憂心此舉恐刺激中國，加上台灣方面未明確提出需求，最終法案遭到擱置。

據了解，「台灣主權象徵法案」（Taiwan Symbols of Sovereignty Act）由克魯茲等人於去年10月提出，目的是解除前總統歐巴馬政府時期制定的限制，禁止台灣外交官及軍事人員在美國官方訪問時展示類似國旗的，象徵主權的標誌。

法案內容要求國務卿與戰爭部長允許台灣或駐美代表處人員，基於官方目的展示國旗及軍事單位徽章。外委會先前已兩度在兩黨支持下通過不同版本，顯示國會內部仍存在一定共識。

原文出處：快新聞／「台灣主權象徵法案」成美國會焦點 議員：存在一定共識

