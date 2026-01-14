台灣主權雲聯手3大雲端巨擘 守護醫療數據與數位DNA





【NOW健康 編輯部／整理報導】近年來，多家大型醫院資訊系統遭駭客攻擊，隱然成為國安事件，衛福部今天發布「主權雲端八大指導方針」，強調每日數百萬筆處方箋、健保紀錄及高度敏感的臨床資料，這些均為2300萬國民「數位DNA」，相當重要，有必要建立以台灣為中心的「主權雲」雲端數位堡壘。



衛福部提出主權雲八大方針 聯手三大雲端巨擘守護醫療數據主權與數位韌性



微軟（Microsoft）、谷歌（Google Cloud）及亞馬遜（AWS）等全球三大雲端運算巨擘，以及國內法律與倫理專家均出席主權雲應用發表會，衛福部長石崇良公布「主權雲端八大指導方針」，正式宣告台灣醫療數位轉型新里程碑，以期導入先進雲端技術之際，守住國民數據主權。

石崇良表示，「主權雲」重點為「信任、主權、韌性」，資料須全程加密、用途受限，系統設於境內並遵循台灣法規，另具備抵禦攻擊的韌性、可稽核機制，才能在駭客攻擊或突發狀況下維持醫療體系穩定。



八大方針為全程加密、用途限制、不可逆刪除、數據在地、人員主權、法治優先、數位韌性、透明稽核，明確訂出跨國業者進入政府服務市場的門檻，希望儘速建立以台灣為中心的雲端數位堡壘。



超高齡社會四大戰略！健保轉型價值導向 主權雲強強聯手築起資安防線



石崇良表示，台灣跨入「超高齡社會」，面臨諸多挑，為此，政府擬定四大努力方向，分別為「強化健康促進與預防保健，縮短國人不健康餘命。」、「推動分散式照顧，將醫療重心從醫院轉向社區與居家。」、「支付制度從論量計酬轉型為價值導向」、「建構完善的數位基礎建設」，這些重要任務均需擁有完備數位建設。



此外，健保實施30年，累積全球少見的資料寶庫，更需做好資安機制。石崇良表示，每天都有駭客想侵入健保資料庫，為維持資訊體系正常運作，必須將醫療與資訊結合「強強聯手」，確保資安。



北榮日遭百萬次駭客攻擊 衛福部「資安三大計畫」提升醫療體系防護力



據統計，台北榮總每天遭到170萬次駭客攻擊，且天天上演，其他醫院也是如此，容易產生社會擾動，造成民心不安。衛福部資訊處長李建璋表示，已擬定三大計畫，作為因應。



【計畫1】針對醫學中心、區域醫院、地區醫院等不同層級醫院，擬定防守駭客、維護資安等守則。



【計畫2】將此方案納入健康台灣深耕計畫，補助醫院資安相關智慧醫療計畫，並要求落實資安項目。另制定勒索軟體的教戰守則，醫療院所如遭遇攻擊，立即反應。



【計畫3】今年選定11家醫院進行實戰演練，委請駭客高手、資通相關科系學生等，實際入侵醫療院所資訊系統，作為演練，提高資安自衛能力。



