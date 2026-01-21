台灣主辦2027國際化學奧林匹亞 總統：展現台灣科學教育成果

賴清德總統今天(21日)接見「2025年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」，他在致詞時表示，台灣已爭取到2027年國際化學奧林匹亞競賽主辦權，他相信這將能增進台灣學生的國際視野及合作、交流的機會，並讓世界各國更了解台灣的科學教育成果。

賴清德總統今天下午在總統府接見「2025年國際數理學科奧林匹亞競賽代表團」，他在致詞時指出，台灣這次共選出55人代表參賽，總計獲得23面金牌、21面銀牌、6面銅牌及4面榮譽獎，如此耀眼的成績充分展現台灣科學教育扎實的基礎，所有參賽選手遠赴海外、克服巨大壓力，在國際舞台上發光發熱，他跟全國人民都與有榮焉。

賴總統表示，科學是國力之本，所有先進國家都相當重視科學教育，台灣作為缺乏天然資源的科技之島，以先進的科學實力造就當今的榮景，自然要比其他國家更重視科學教育與人才培育。

總統並提到台灣已成功爭取2027年國際化學奧林匹亞競賽主辦權，相信能讓世界各國更了解台灣的科學教育成就。他說：『(原音)台灣上一次主辦國際奧林匹亞競賽距今已經超過10年，為了增加台灣的國際能見度，我們已經爭取到2027年第59屆國際化學奧林匹亞競賽的主辦權。我相信主辦國際奧林匹亞的競賽可以增進台灣學生的國際合作、視野與交流機會，並讓各國的學生更加瞭解台灣科學教育的成果。』

賴總統也感謝參賽選手的指導老師在教學之餘不辭辛勞從旁指導、予以協助，他也希望在場師生能夠繼續投身科學研究的行列。總統並重申日前曾提及的目標，希望未來30年內，台灣能在諾貝爾獎物理、化學、醫學等3個領域至少拿下3項諾貝爾獎。

除了科學研究，賴總統也勉勵學生投入產業界。他指出，台灣已是國際科學的武林中不可或缺的重要角色，他希望未來有更多優質人才將畢生武功投入越來越成熟的科技產業，提升台灣的經濟與科技實力，政府也會以「AI新十大建設」等政策推動產業轉型、營造創新創業的生態系，把台灣打造成一個智慧島，不論是食、衣、住、行、育、樂，還是國防等各領域，都能應用人工智慧等新興科技，讓人才隨處都可以發揮所長。