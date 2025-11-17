台灣之光再亮國際 樹科大陳鈺茹《光樹聖誕》奪下釜山金牌

▲餐烘系陳鈺茹老師(左)奪金牌，展現其長期投入餐旅美學與技職訓練成果。

【記者 王苡蘋／高雄 報導】樹德科技大學餐旅與烘焙管理系再創國際佳績！陳鈺茹老師代表學校參加韓國「2025 釜山技能人大賽」，以創意口布作品《光樹聖誕》在「創意口布折疊競賽」中脫穎而出，勇奪金牌，為校爭光。

▲陳老師作品《光樹聖誕》，以綠色口布象徵生命延續的聖誕樹，搭配紅橙色光影呈現節慶燭火意象，創作理念深受國際評審肯定。

本屆大賽由韓國 Artisan 技能人協會主辦，是亞洲具代表性的專業技能競賽，吸引多國頂尖選手參與。陳鈺茹老師的作品以聖誕節為靈感，融合樹德 28 週年校慶主題「樹立而發」與「點亮永續」理念，透過綠色口布象徵生命延續的聖誕樹，搭配紅橙色光影呈現燭火意象，完整傳遞「光與永續」的創作精神，深獲國際評審青睞。

廣告 廣告

▲樹科大餐烘系陳鈺茹老師(中)《光樹聖誕》創意口布奪金牌，與主辦單位合影。

此次得獎不僅展現陳老師在餐旅美學與技職訓練的深厚能量，也彰顯樹德科大在餐旅 × 烘焙跨領域的專業實力。系主任林宥君表示，未來系上將持續推動雙專業深化、永續教育與國際交流，培育兼具創意與實作力的新世代人才。

校長王昭雄則強調，樹德將以永續為核心，帶領師生邁向更具國際競爭力的舞台，讓「樹德之光」持續照亮世界。（圖╱樹科大提供）